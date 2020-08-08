انهيار جليدي يقترب.. إخلاء جماعي لمنتجع سياحي في إيطاليا ..شاهد

عرضت فضائية "يورو نيوز"، تقريرا رصد إخلاء منتجع سياحي ومنازل تحسبًا من انهيار جليدي في جبال الألب.





وسادت حالة تأهب قصوى وعملية إجلاء شهدها منتجع سياحي والتجمعات السكنية في جبال الألب في إيطاليا الخميس الماضى بعد أن اشتدّت المخاوف من انهيار جزء ضخم من جبل جليدي إثر ارتفاع مفاجئ لدرجات الحرارة في تلك المنطقة.





وهناك مخاوف من إنهيار كتلة جليدية ضخمة يقدّر حجمها بنحو 500 ألف متر مكعُب، من نهر بلانبينسيو الجليدي القريب من قمّة مونت بلانك، هذه القمّة التي ترتفع 4810 مترًا عن سطح البحر مشكّلة القمة الأعلى في جبال الألب عند الحدود الفاصلة بين فرنسا وإيطاليا.





حجم الكتلة المحتمل إنهيارها يناظر حجم كاتدرائية ميلانو أو ""ملعب كرة قدم يتكدّس عليه 80 مترا من الجليد"، وقال "إن أي إنهيار لهكذا كتلة جليدية من شأنه أن يلحق أضرارًا جسيمة".





ويحذر الخبراء من أن الارتفاع المفاجئ الذي تشهده درجات الحرارة في إقليم وادي أوستا، قد يؤدي إلى انزلاق كتلة جليدية ضخمة باتجاه سفوح الجبل، مما يهدد المنازل الواقعة شرق البلدة السياحية ومنتجعها الخاص برياضة التزلج.





وكانت السلطات في وادي أوستا أجلت أمس 75 شخصًا بينهم 15 من السكّان المحللين إثر تحذير أطلقه رئيس البلدية، والذي تمّ على إثره إغلاق الطرق المؤدية إلى وادي فيريت والذي يعدّ المكان المفضل للسيّاح والمصطافين.



