AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

انهيار جليدي يقترب.. إخلاء جماعي لمنتجع سياحي في إيطاليا ..شاهد

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:23 م
انهيار جليدى
انهيار جليدى
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية "يورو نيوز"، تقريرا رصد إخلاء منتجع سياحي ومنازل تحسبًا من انهيار جليدي في جبال الألب.

وسادت حالة تأهب قصوى وعملية إجلاء شهدها منتجع سياحي والتجمعات السكنية في جبال الألب في إيطاليا الخميس الماضى بعد أن اشتدّت المخاوف من انهيار جزء ضخم من جبل جليدي إثر ارتفاع مفاجئ لدرجات الحرارة في تلك المنطقة.

وهناك مخاوف من إنهيار كتلة جليدية ضخمة يقدّر حجمها بنحو 500 ألف متر مكعُب، من نهر بلانبينسيو الجليدي القريب من قمّة مونت بلانك، هذه القمّة التي ترتفع 4810 مترًا عن سطح البحر مشكّلة القمة الأعلى في جبال الألب عند الحدود الفاصلة بين فرنسا وإيطاليا.

 حجم الكتلة المحتمل إنهيارها يناظر حجم كاتدرائية ميلانو أو ""ملعب كرة قدم يتكدّس عليه 80 مترا من الجليد"، وقال "إن أي إنهيار لهكذا كتلة جليدية من شأنه أن يلحق أضرارًا جسيمة".

ويحذر الخبراء من أن الارتفاع المفاجئ الذي تشهده درجات الحرارة في إقليم وادي أوستا، قد يؤدي إلى انزلاق كتلة جليدية ضخمة باتجاه سفوح الجبل، مما يهدد المنازل الواقعة شرق البلدة السياحية ومنتجعها الخاص برياضة التزلج.

وكانت السلطات في وادي أوستا أجلت أمس 75 شخصًا بينهم 15 من السكّان المحللين إثر تحذير أطلقه رئيس البلدية، والذي تمّ على إثره إغلاق الطرق المؤدية إلى وادي فيريت والذي يعدّ المكان المفضل للسيّاح والمصطافين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمتعة أصول| 5 فنادق من الجليد حول العالم.. حطمت التابوهات وتمردت على المألوف

مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة بـ جبال الألب

بلدنا جميلة .. أحمد موسى ينشر صورا لمنتجع الجلالة السياحي

ترشيحاتنا

بيان عاجل لرئيس الوزراء بمد قانون التصالح على مخالفات البناء

ولا وفيات.. الصحة: إصابة 8 في حادث تصادم سيارات على الطريق الدائري

محمد فاروق نجم بيراميدز يتعرض لحادث سير.. شاهد

فى عيد ميلاد يسرا اللوزى.. تعرف على عمرها الحقيقى

انفجار في ميناء ساسكس.. وسحابة كثيفة من الدخان الأسود تغطي سماء المدينة.. صور

بعد شائعة ارتباطه.. 4 نساء في حياة أحمد عز

AdvertisementS

نار جهنم.. حادث مروع على الطريق الدائري واشتعال النيران في سيارة

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس هذا الأسبوع |فيديو

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الدائري واشتعال النيران في السيارات

وزيرة الصحة: أرصدة ثابتة من المستلزمات لتلبية أي احتياجات للمساعدات الداخلية أو الخارجية.. الاستعداد التام للمشاركة في توفير المساعدات للشعب اللبناني

انفجار في ميناء ساسكس.. وسحابة كثيفة من الدخان الأسود تغطي سماء المدينة.. صور

صور على الواتس والليلة بـ 300 جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط 40 فتاة روجن للدعارة في الجيزة

تفحم 7 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

استهداف قاعدة عسكرية صومالية.. انفجار قوي يهز مقديشيو.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك.. وشوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

في ذكراها.. صبي يتحرش بـ هند رستم على الشاطئ.. ورد فعل غير متوقع من ملكة الإغراء

في أقل من دقيقة.. حيلة مذهلة لتنظيف علب الطعام البلاستيكية من البقايا الزيتية| فيديو

العربيات بقت خردة.. شاهد لحظة رفع حطام حادث انقلاب سيارة مواد بترولية على الدائري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيلة على الجدران.. رسام يحول شوارع جنوب أفريقيا إلى لوحة فنية

انفجار في ميناء ساسكس.. وسحابة كثيفة من الدخان الأسود تغطي سماء المدينة.. صور

أسود x أسود.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة