برلمانى يدعو المصريين للنزول والتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ

وجه النائب العمدة صبرى عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان رسالة للمواطنين مع بدء تصويت المصريين فى الخارج فى إنتخابات مجلس الشيوخ اليوم الأحد.





ودعا صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" المصريين للنزول للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ ، لأنها حق دستورى لهم تجاه الوطن وتجاه مرشحهم الذى سيمنحوه صوتهم.





وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان : على المصريين الاختيار الصحيح لمرشحيهم فى انتخابات مجلس الشيوخ ، بعيدا عن المرشحين الذين ينفقون المال السياسى ، حتى تنهض البلد إلى الأمام.





وكان لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن جدول مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ، وتبدأ انتخابات المصريين في الخارج الأحد والإثنين المقبيلن 9 و10 أغسطس 2020، وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة 19 أغسطس.





وتبدأ انتخابات الإعادة في 6 و7 سبتمبر للمصريين بالخارج، والإعادة في الداخل 8 و9 سبتمبر، على أن يكون إعلان النتيجة النهائية 16 سبتمبر.