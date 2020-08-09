AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانى يدعو المصريين للنزول والتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:02 ص
الانتخابات
الانتخابات
Advertisements
معتز الخصوصى
وجه النائب العمدة صبرى عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان رسالة للمواطنين مع بدء تصويت المصريين فى الخارج فى إنتخابات مجلس الشيوخ اليوم الأحد.

ودعا صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" المصريين للنزول للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ ، لأنها حق دستورى لهم تجاه الوطن وتجاه مرشحهم الذى سيمنحوه صوتهم.

وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان : على المصريين الاختيار الصحيح لمرشحيهم فى انتخابات مجلس الشيوخ ، بعيدا عن المرشحين الذين ينفقون المال السياسى ، حتى تنهض البلد إلى الأمام.

وكان لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن جدول مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ، وتبدأ انتخابات المصريين في الخارج الأحد والإثنين المقبيلن 9 و10 أغسطس 2020، وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة 19 أغسطس.

وتبدأ انتخابات الإعادة في 6 و7 سبتمبر للمصريين بالخارج، والإعادة في الداخل 8 و9 سبتمبر، على أن يكون إعلان النتيجة النهائية 16 سبتمبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد الطعون على مرشحى انتخابات الشيوخ والجدول الزمني لتلقى الأوراق والتنازل.. مستندات

صحة القليوبية : تخصيص 4 مستشفيات للكشف على المتقدمين لانتخابات الشيوخ

صحة القليوبية: المستشفيات لم تستقبل أى مرشح لمجلس الشيوخ لإجراء الكشف الطبى حتى الآن

وسط إجراءات احترازية مشددة.. محكمة شبين الكوم تشهد آخر يوم للتقديم لانتخابات مجلس الشيوخ

الوطنية للانتخابات تستعد لتصويت المصريين في الخارج فى ماراثون الشيوخ.. و 140 بعثة دبلوماسية في 124 دولة تفتح أبوابها في التاسعة صباح الأحد المقبل.. والتصويت بالبريد بسبب كورونا

مصر تنتظر العرس الديمقراطى.. تصويت المصريين فى الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ غدا.. نواب يدعون المصريين للمشاركة بكثافة لاختيار الأفضل لتمثيل الشعب وتحقيق طموحاته

ترشيحاتنا

متظاهرون يقتحمون مقر وزارة البيئة اللبنانية

هل خرجت القنبلة النووية من المخبأ؟.. شكوك حول سلاح إسرائيلي غامض في تفجير مرفأ بيروت

من المال إلى الرهبنة.. سر تحول هند رستم وبقائها في الكنيسة 10 أيام

فستان أزرق قصير.. درة تخطف الأنظار وتستعرض رشاقتها على إنستجرام.. شاهد

شاهد.. عمرو يوسف برفقة زوجته فى أحدث ظهور لهما بـ الساحل الشمالي

أخبار الرياضة .. موقف رمضان صبحي .. موعد مباريات أبطال أوروبا .. وتصريحات مرتضى منصور.. وكورونا تهاجم الدوري المصري من جديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريد من نوعة.. أسباب وأعراض شلل الأحبال الصوتية

طريقة عمل سلطة الفواكه بالأيس كريم

مايا دياب تنشر صورًا جديدة خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان