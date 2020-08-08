فقدوا أبصارهم وآخرون توفوا.. تحذيرات من شرب الكحول

دفع الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الناس إلى ارتكاب أمور في شدة الغرابة للوقاية منها، فقد لجأ الأمريكيون لشرب معقم اليدين مما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص وفقد آخرون البصر بشكل جزئي بعد تناول هذه المادة.









وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إن 15 بالغا في أريزونا ونيو مكسيكو نقلوا إلى المستشفى لتسمم الميثانول بعد تناول معقم اليدين المعتمد على الكحول، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.









وحذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها من أن الميثانول مادة سامة ويمكن أن تسمم الناس من خلال جلدهم، فيما يعتبر الميثانول "غير مقبول" من قبل هيئة التنظيم الأمريكية للغذاء والدواء (FDA).









وتوفي أربعة أشخاص من أصل 15 تم نقلهم إلى المستشفى وغادر ثلاثة منهم المستشفى بإعاقات بصرية جديدة وأصيب ستة بنوبات صرع عند دخولهم المستشفى بما في ذلك ثلاثة ممن ماتوا.









كان أحد المرضى رجلًا يبلغ من العمر 44 عامًا ذهب إلى الطبيب لأنه أصيب بعمى جزئي فجأة، وبحسب التقرير فقد اتضح أنه شرب كمية غير معروفة من معقم اليدين الكحولي خلال الأيام القليلة التي سبقت طلب الرعاية الطبية.









وتم العثور على مستويات عالية من الميثانول في دمه وعانى في المستشفى من نوبات،كما اضطر المريض للخضوع لغسيل الكلى لتنقية دمه.









وتعافى الرجل في النهاية من تسمم الميثانول بعد ستة أيام في المستشفى ، لكنه عانى من عواقب طويلة الأمد حيث تُرك مع فقدان البصر شبه التام.









وطلب مرضى آخرون الرعاية بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي أو الرؤية وبعضهم فقد الوعي، وفقًا لتقارير NBC News.



