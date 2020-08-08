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منوعات

كلب ينقذ طفلة في اللحظات الأخيرة قبل الموت.. تفاصيل

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:22 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
استطاع كلب أن ينقذ طفلة في اللحظات الحرجة قبل أن يقضى نحبها على يد اثنين من اللصوص، حيث وضع لص يده على فم طفلة في الثانية من عمرها لمنعها من الصراخ طلبا للمساعدة خلال مداهمة مروعة لمنزل عائلتها.

كان الأم والأب بالمنزل في الطابق العلوي بينما كانت الطفلة في الطابق السفلي في كرسيها، عندما اقتحم اللصان المنزل من الباب الخلفي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديليس ميرور" البريطانية، استشعرت الطفلة بالحركة المريبة من قبل اللصين الملثمين وبدأت في البكاء والصراخ، ولكن قام أحدهم بوضع يده على فمها لإسكاتها قبل أن يسمعها والدها أو والدتها، ولكن لحسن الحظ سمع الكلب صوتها وهجم على اللصوص. 

وقالت والدة الطفلة التي قربت من حافة الموت: "لولا كلبي يعلم الله ماذا كان سيحدث"، كما تحدث والد الفتاة عن عملية الاقتحام، وقال: "وضعوا أيديهم على فمها حتى لا تنادينا، وتمكنت من الصراخ قليلا".

واسترسلت: "ليتمكن الكلب الذي هجم على اللصين من إنقاذ الطفلة والإمساك باللصين، بعد أن استمعا الأم والأب إلى نباح الكلب، وأحضروا الشرطة.
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