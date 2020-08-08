حبة عنب تنهي حياة رضيع بطريقة مأساوية

كان الطفل البالغ من العمر سبعة أشهر فقط يلهو ويلعب حتى امتدت يده إلى طبق الفاكهة الذي كانت تمسكه والدته، ليكتب نهايته في هذه اللحظة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، أن حبة عنب تناولها الطفل عن طريق الخطأ تسببت في وفاته بطريقة مأساوية للغاية، حيث كان الطفل "هنري عزرا فيليبس" مع والدته وأخته عندما وضع قطعة الفاكهة في فمه مما تسبب في اختناقه.





وأفادت صحيفة Stoke-on-Trent Live أن والدته كانت تأكل العنب عندما مد يده وأمسك بعنب قبل وضعه في فمه، وقال نائب قاضي التحقيق أنتوني كرزون عند افتتاح التحقيق في وفاته في مركز ستوك سيفيك، وتأجيله: "كان هذا الرضيع مع والدته وأخته".





مشيرًا إلى أن: "والدته كانت تأكل بعض العنب ومد الطفل يده وأخذ حبة عنب ووضعها في فمه، لسوء الحظ أصيب بالاختناق".





وبالرغم من وصول خدمة الإسعاف إلا أنه أعلن وفاته وقت وصولهم.