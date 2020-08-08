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منوعات

حريق هائل في مبنى صناعي ببريطانيا.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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احمد شريف

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن عددا من رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق هائل دمر أحد المباني الصناعية في مقاطعة ساسكس الإنجليزية.



وأوضحت الصحيفة أن أعمدة ضخمة من الدخان الأسود تصاعدت بشكل كثيف من وحدة صناعية في نيوهافن، حيث تم حث السكان المجاورين على إغلاق الأبواب والنوافذ.




وأفاد شهود عيان بحدوث "انفجار كبير" في المبنى، الذي يقع على بعد ياردات فقط من الميناء.




وقالت دائرة الإطفاء والإنقاذ في شرق ساسكس إن 12 سيارة إطفاء كانت في مكان الحادث في طريق الشاطئ،  ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.



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