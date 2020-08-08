المقابل المادي أبرزها..3 أسباب تمنع مصطفى محمد من الاحتراف الموسم المقبل

أشارت بعض التقارير الصحفية في الفترة الماضية عن رغبة العديد من الأندية الأوروبية في التعاقد مع مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك بسبب ما قدمه من مستوى لافت للنظر مع فريقه ومنتخب مصر.





حيث استطاع اللاعب تسجيل 4 أهداف في كاس الأمم الأفريقية مع منتخبه الوطني كما وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فريقه الزمالك.





ويكشف صدى البلد عن أسباب عدم رحيله الموسم المقبل وخوض تجربة الإحتراف من خلال السطور التالية:





- طلب نادي الزمالك منذ فترة على لسان رئيسه المستشار مرتضى منصور 5 مليون دولار نظير بيع اللاعب لأي فريق أوروبي مما يصعب الأمور لدى الأندية الأوروبية بسبب الأزمات المادية التي تعرضت لها الأندرية نتيجة لفيروس كورونا.





- رغبة اللاعب في البقاء مع نادي الزمالك حسبما صرح مؤخرًا أنه يريد الاستمرار في التتويج بالبطولات وتحقيق المزيد مع الفريق الملكي.

- قلة عدد المهاجمين المتواجدين في نادي الزمالك حيث لا يتواجد سوى مصطفى محمد وكاسونجو والمغربي أشرف بن شرقي الذي أصبح يشارك في مركز تحت المهاجم وليس المهاجم الصريح مما يقلل فرص اللاعب في الرحيل.



