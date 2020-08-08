الصليب الأحمر: الإصابات في احتجاجات بيروت ترتفع إلى 58 حالة

أفاد الصليب الأحمر اللبناني بان التظاهرات التي تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت اليوم اسفرت حتي الآن عن إصابة 58 شخصا تم نقل 14 منهم الي المستشفيات .





وأوضح الصليب الأحمر وفقا لما ذكره موقع لبنان 24 ان 44 شخصا من المصابين تم علاجهم بالمستشفيات الميدانية في قلب التظاهرات والإحتجاجت بوسط بيروت.





جدير بالذكر ان تظاهرة خرجت عصر اليوم في العاصمة اللبنانية، تعبيرا عن الغضب من المسؤولين عقب انفجار في مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات .





بدورها لفتت قناة " إم تي في" ان إشتباكات وقعت بين المتظاهرين وقوي الأمن بعد إزالة الأسلاك الشائكة التي وضعتها السلطات اللبنانية للفصل بين المتظاهرين وقوات الأمن.