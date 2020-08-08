هاني حسن الأسمر ينهار وهو يتحدث عن والده في ذكراه.. شاهد

https://youtu.be/l0FNPD6ZKpQ



أجرى موقع صدى البلد حوارا مع المطرب الشاب هاني حسن الأسمر، عبر تقنية "زووم"، بمناسبة ذكرى رحيل والده المطرب الشعبي المعروف حسن الأسمر.أكد هاني حسن الأسمر أن والده "كان يستمع إلى أغاني محمد فوزي، واصفا إياه بمبتكر الأغنية الخفيفة والسريعة، كما كان يستمع إلى محمد عبدالوهاب وأم كلثوم وعبدالحليم ووردة".وأضاف هاني حسن الأسمر أن والده كان يحب كل الألوان الغنائية، خاصة الشعبية، وفي الحوار قدم "هاني" بصوته أغنية من أغاني والده الراحل".كما تحدث هاني حسن الأسمر عن أغنيتهما المشتركة "صياد لم الشبك يا ابني"، مرحبا بإمكانية تجسيد شخصية والده في عمل فني إذا طلب منه ذلك.لمشاهدة اللقاء كاملا اضغط هنا