بمجرد اعتماد القانون الجديد.. الضرائب: مد فترة تلقي طلبات إنهاء المنازعات الضريبية لـ 31 ديسمبر 2020

قال سعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إننا نشهد طفرة عظيمة في مصلحة الضرائب .





وأضاف سعيد فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قانون 79 لإنهاء المنازعات الضريبة يحث أي ممول لديه مشكلة في نزاع قضائي بين مصلحة الضرائب والممول بتقديم طلب إنهاء المنازعة في مصلحة الضرائب.





وتابع سعيد فؤاد:" سيتم إيقاف غرامات مقابل التأخير بالنسبة للممولين بمجرد إنهاء النزاع ويشمل القانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية ".





واكمل سعيد فؤاد :" قانون إنهاء المنازعات السابق انتهى تقديم الطلبات فيه في 30 يونيو 2020، وبمجرد اعتماد القانون الجديد يتم مد فترة تلقي طلبات إنهاء المنازعات الضريبية 31 ديسمبر 2020 ".





ولفت سعيد فؤاد :" تم تسوية 30 ألف منازعة ضريبية بقيمة 30 مليار جنيه وتم حل مشكلة 30 ألف ممول".