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رياضة

قناة الأهلي تزف بشرى سارة لجماهير الفريق بشأن رمضان صبحي

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:48 م
رمضان صبحي صانع ألعاب
رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
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ياسمين تيسير
زفت قناة النادي الأهلي بشري سارة لـ جماهير الفريق حيث أعلنت عن قرب اتمام صفقة ضم رمضان صبحي نجم الفريق المعار من هدرسفيلد الانجليزي.

وكتبت القناة خبر عاجل بعنوان: "ترقبوا خبرا سارا لجماهير الأهلي بشأن رمضان صبحي في الساعات القليلة المقبلة".

وكشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي قاربت علي التوصل لإتفاق مع هيدرسفيلد الإنجليزي للحصول علي موافقة مكتوبة ليكمل رمضان صبحي الإعارة حتي نهاية مسابقة الدوري المحلي.


وقالت المصادر أن هناك جهودا كبيرة يقوم بها أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق خلال الفترة الأخيرة للإبقاء علي رمضان صبحي.

وأضافت أن امير توفيق قضي أجازة عيد الاضحي كلها في إتصالات ومفاوضات بين رمضان صبحي وهيدرسفليد ووكيل اللاعب نادر شوقي.

وكان هيدرسفيلد طلب من رمضان صبحي العودة الي الفريق بعد إنتهاء إعارته في 30 يونيو الماضي.
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