بايرن ميونخ يتقدم بالهدف الأول على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

أحرز بايرن ميونخ الهدف الأول في شباك تشيلسي، بالمباراة المقامة على ملعب أليانز أرينا، وذلك في إياب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





وجاء الهدف عن طريق المهاجم ليفاندوفسكي، في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء.



