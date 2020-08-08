بايرن ميونخ يتقدم بالهدف الأول على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

أحرز بايرن ميونخ الهدف الأول في شباك تشيلسي، بالمباراة المقامة على ملعب أليانز أرينا، وذلك في إياب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وجاء الهدف عن طريق المهاجم ليفاندوفسكي، في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء.
وأعلن هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ الألماني، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لاستقبال تشيلسي الإنجليزي
وتمكن بايرن ميونيخ من حسم مباراة الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج بثلاثية نظيفة، سجلها كل من سيرجي جنابري بواقع هدفين، إضافة إلى هدف سجله روبرت ليفاندوفسكي.
وينتظر الفائز من تلك المواجهة في ربع النهائي، الفائز من مواجهة برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي التي تقام في نفس التوقيت.