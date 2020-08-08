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برلمان

النائب حسين غيتة: تحاليلى إيجابية وأخضع للعزل المنزلي بسبب كورونا

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:26 م
النائب حسين غيتة
النائب حسين غيتة
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فريدة محمد
قال النائب حسين غيتة عضو مجلس النواب الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، إنه منذ عدة أيام شعر ببعض الأعراض وقام بعمل بعض الفحوصات َوكانت النتائج إيجابية حيث ارفق صور التحاليل على صفحته.

وأضاف غيتة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "وبدأت على الفور العلاج والعزل المنزلي، تم أخذ مسحة هي من الحلق ونسبتها تكون لا تزيد عن ٤٥ ٪".

وتابع: "كما أنه يجب أن تكون مسحتين متتاليتين على الأقل بينهما ٤٨ ساعة وأن شاء الله استكمل علاجي والفحوصات لحين عودة التحاليل إلى طبيعتها".

وحرص النائب على توجيه الشكر على من هاتفه للاطمئنان على حالته الصحية.

زكانت مصادر برلمانية اكدت صحة إصابة النائب  حسين غيتة عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ واوضحت المصادر انه يتلقى العلاج الان في المنزل.

وبحسب المصادر خضع النائب لتحاليل اكدت إيجابية المسحة الخاصة بالأصابة واضافت المصادر ان حالته مستقرة وانه يخضع الان للعزل المنزلي.

وتلقى النائب العديد من الدعوات بالشفاء من أهالي دائرته على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كان  النائب حسين غيته قد تواصل مع رئيس الطب الوقائى، الدكتور محسن طه بداية شهر يوليو الماضى بشأن تزايد حالات الوفاة من المصابين بعدد من القرى كجزيرة شارونة وعطف حيدر ومغاغة والعدوة

وكان النائب حذّر من الإهمال وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة لإنقاذ المصابين خاصة و ان  الحالات الحرجة التي بحاجة لرعاية عالية و كان النائب قد طالب بداية شهر يوليو الجارى  بزيادة عدد أماكن الرعاية المركزة،  و  أجهزة التنفس الصناعي.
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