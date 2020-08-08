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رياضة

برشلونة ضد نابولي.. الـ VAR يحرم ميسي من الهدف الثالث في شباك أوسبينا

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:41 م
صدى البلد
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أحمد هاني
ألغت تقنية الفيديو الـ VAR، هدفا، لصالح فريق برشلونة، في شباك نابولي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب كامب نو، مساء اليوم السبت، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعدما وصلت الكرة إلى ميسي داخل منطقة الجزاء، واستلمها الأخير بشكل رائع، ثم صوبها رائعة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت الشباك؛ ألغى الحكم الهدف؛ بداعي لمسة يد.

وجاء الهدف الأول بعد مرور 10 دقائق، من ركلة ركنية من جهة اليسار نفذها إيفان راكيتيتش إلى داخل منطقة الجزاء قابلها كليمونت لينجليى برأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.

وأحرز ميسي ثاني الأهداف بعدما استلم تمريرة جهة اليمين ثم توغل إلى داخل منطقة الجزاء وحاول دفاع نابولي استخلاص الكرة  منه إلا أنه قاتل عليها وحصل على الكرة مرة أخرى ثم صوب كرة رائعة بباطن القدم اليسرى من يمين منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.

ويسعى الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز والعبور للدور ربع النهائي، واستكمال مشواره في البطولة التي تمثل الفرصة الأخيرة له للتتويج بأي لقب هذا الموسم، بعد خسارة كل الألقاب المحلية.

برشلونة يدخل بأفضلية نتيجة مباراة الذهاب والتي أقيمت بملعب سان باولو بإيطاليا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ففوز البارسا بأي نتيجة يعني تأهله لدور ربع النهائي، وكذلك التعادل السلبي، لكن برشلونة يعاني في أكثر من شيء متعلق بالمباراة.

الفريق يغيب عنه العديد من اللاعبين، بدءًا من خط الدفاع إلى خط الهجوم، وهم صامويل أومتيتي وعثمان ديمبلي للإصابة، سيرجيو بوسيكيتس وأرتورو فيدال للإيقاف، أرثور ميلو لتمرده على الفريق، الفريق سيلعب المباراة بدون 3 من أهم لاعبي خط الوسط.. فقط فرانكي دي يونج هو الناجي الوحيد والذي سيحمل على عاتقه مهمة قيادة خط الوسط.
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