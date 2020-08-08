برشلونة ضد نابولي.. الـ VAR يحرم ميسي من الهدف الثالث في شباك أوسبينا

ألغت تقنية الفيديو الـ VAR، هدفا، لصالح فريق برشلونة، في شباك نابولي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين

علي ملعب كامب نو، مساء اليوم السبت، في إياب ثمن

نهائي دوري أبطال أوروبا.