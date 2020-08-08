بملابس كاجوال.. بوسى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور.. شاهد

شاركت المطربة بوسى، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت بوسي بإطلالة كاجوال ترتدي تيشيرت نص باللون الاحمر وبنطلون جينز وانتعلت كوتشى أنيق باللون الابيض، وتركت سعرها منسدلا على كتفيها.



واحيت المطربة الشعبية بوسى حفلًا غنائيا، أمس الجمعة، بالساحل الشمالى بمناسبة احتفالات موسم صيف 2020.





يذكر أن آخر أعمال بوسى مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق، المسلسل تدور قصته حول كواليس برامج المواهب وقامت ببطولته الفنانة سيرين عبد النور.