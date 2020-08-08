AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بملابس كاجوال.. بوسى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور.. شاهد

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:55 م
بوسي
بوسي
Advertisements
محمد بدران

شاركت المطربة بوسى، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بوسي بإطلالة كاجوال ترتدي تيشيرت نص باللون الاحمر وبنطلون جينز وانتعلت كوتشى أنيق باللون الابيض، وتركت سعرها منسدلا على كتفيها.

واحيت المطربة الشعبية بوسى حفلًا غنائيا، أمس الجمعة، بالساحل الشمالى بمناسبة احتفالات موسم صيف 2020. 

يذكر أن آخر أعمال بوسى مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق، المسلسل تدور قصته حول كواليس برامج المواهب وقامت ببطولته الفنانة سيرين عبد النور. 

View this post on Instagram

❤️❤️❤️❤️

A post shared by Bosy (@bosyofficial) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالكمامة.. بوسي تشارك متابعيها بصورة جديدة

بوسي بإطلالة جذابة من داخل سيارتها.. شاهد

بوسى تهنئ الأمتين الإسلامية والعربية بعيد الأضحى

شاهد .. المطربة بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها علي الشاطئ

بوسي تغني «آه يا دنيا» في الساحل الشمالي غدا

ترشيحاتنا

شاهد.. أحدث صور من حفل زفاف الفنانة هند عبد الحليم

ضحية عقار المنصورة.. أخرج والدته من المنزل وعاد للحصول على ممتلكاتهما فانهار عليه المنزل

قرار عاجل من إيهاب جلال .. كورونا يهاجم مصر المقاصة قبل مواجهة أسوان فى الدوري غدا

واشنطن: نؤيد حق اللبنانيين في التظاهر السلمي

الدكاترة بيقولوا هو محتاج معجزة.. تامر حسنى يطلب من جمهوره الدعاء لـ مصطفى حفناوى

3 ملايين إسترليني.. أطراف خارجية تعرقل صفقة انتقال رمضان صبحي للأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال .. بوسي تتألق على إنستجرام في أحدث ظهور

بعد زواجها.. شاهد أجمل إطلالات هند عبد الحليم

بإطلالة كلاسيكية.. إيمي طلعت زكريا بلوك جذاب.. شاهد