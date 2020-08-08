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فن

عرض فيلم توأم روحى لـ حسن الرداد.. 19 أغسطس.. شاهد

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:25 م
فيلم توام روحى
فيلم توام روحى
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أحمد إبراهيم - سعيد فراج
طرح المنتج أحمد السبكي البرومو الرسمي لفيلمه الجديد "توأم روحي" تهيدا لعرضه فى 19 أغسطس الحالى. 

"توأم روحي"، بطوله حسن الرداد وأمينه خليل وعائشة بن أحمد، والفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، تأليف أماني التونسي، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج عثمان أبو لبن.

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وتدور أحداثه، في إطار رومانسي كوميدي، حول قصة حب قوية بين أبطال العمل حسن الرداد وأمينة خليل، وتواجهما العديد من المشاكل والعقبات، التي تجعل من حبهما شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.

يذكر ان المنتج احمد السبكى طرح فيلم "صاحب المقام" فى موسم عيد الاضحى ولكن على منصة شاهد الالكترونية. 
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