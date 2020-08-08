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أخبار البلد

لتقليل استيراد الأخشاب.. نجاح إنتاج أول شتلات لأشجار الباولونيا

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:33 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال أشرف عرابى خبير الزراعي، إنه تم زراعة أول غابة شجرية من أشجار الباولونيا سريعة النمو على مساحة 1000 فدان، فى مصر والشرق الأوسط بأول شتلات مصرية تتحمل درجات الحرارة المرتفعة حتى 50 درجة مئوية. 

وقال عرابى عبر فقرات برنامج "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن الباولونيا أشجار خشبية سريعة النمو وتعتبر ثروة كبيرة لكل من يزرعها وتؤثر بشكل مباشر على اقتصاد مصر، حيث يمكنها تقليل استيراد الأخشاب من الخارج بنسبة 90 % وتوفير مليارات الجنيهات في استيراد الأخشاب.

ولفت إلى أن شتلة البولونيا ثمنها 20 جنيها والفدان الواحد يحتاج الى 1000 شتلة ولا يحتاج أى خدمات زراعية سوى توفير احتياجاتها من المياه وخلال 4 سنوات الفدان ينتج أخشاب بـ مليون جنيه . 

واوضح عرابى ، انه يتم قطع 500 شجرة من مساحة الفدان وترك الـ 500 الباقيين حتى عمر الـ 8 سنوات حيث ينتج الفدان 4 مليون جنيه، فى حين تنمو مرة اخرى الـ 500 شجرة الأولى وتصبح جاهزة للبيع بعد 4 سنوات ، لافتا الى الى نجاحه فى إنتاج شتلات أشجار الباولونيا من أصول مصرية 100% بالتنسيق مع مركز الهندسة الوراثية بجامعة عين شمس ، حيث تتحمل الأجواء المصرية ودرجات الحرارة المرتفعة ، حتى يتم قطعها لتحويلها الى اخشاب ابلكاش فائق الجودة .



https://www.youtube.com/watch?v=FO1tY0V1ZDw
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