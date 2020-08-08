20 مليون إصابة حول العالم .. خبير: المصل الحل الوحيد للقضاء على كورونا

أكد الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بواشنطن، إن عدد مصابي فيروس كورونا حول العالم بلغ 20 مليون حالة.





وأوضح الفقي في لقائه عبر سكايب ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ، أن الفيروس لم يختف ولم تقل شراسته على المستوى العالمي؛ لافتا أن التطعيم دون غيره هو من سيضع نقطة النهاية لهذا الفيروس.





ونوه الفقي الي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية دون غيرها؛ مردد: "العالم لم يصل إلى مناعة الجموع أو القطيع إلا في حالتين الأولى تكون بإصابة من 60 إلى 70% من السكان بالفيروس فيتولد لديهم أجسام مضادة أو تطعيم هذه النسبة أيضًا و الحالتين لم نصل لهما حتى الآن".





وانتشر فيروس كورونا نهاية العام الماضي ومازال مستمر حتى عام 2020 وكان أول ظهور له في ووهان الصينية.