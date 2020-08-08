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محافظات

نائب محافظ الدقهلية يفتتح ملعبين خماسيين لكرة القدم بمنطقة جديلة بالمنصورة

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:46 م
نائب محافظ الدقهلية
نائب محافظ الدقهلية يفتتح مراكز الشباب
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همت الحسينى
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  اليوم هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية بافتتاح اثنين من الملاعب الخماسية لكرة القدم تتبع نادى جديلة الرياضى، وذلك  فى اطار الإهتمام والدعم المتواصل  للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للشباب وتقديم اوجه الرعاية لهم من قبل كافة أجهزة الدولة.

فيما حضر الافتتاح كلا من  محمد البسيونى رئيس حى شرق المنصورة واحمد الشرقاوى نائب البرلمان بالمنصورة وبكر الحنفى رئيس نادى جديله الرياضى.

فيما يقع الملعبين فى نهاية شارع قناة السويس بالمنصورة  بمساحة 750متر للملعب الواحد تم تأجيرهم  بنظام المزايدة من خلال الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة  حيث كان مكانهما مهجورا منذ سنوات وكان محافظ الدقهلية قد وجه باهمية استغلالهما لإقامه ملاعب للشباب ليكونا متنفسا لابناء الدقهلية لممارسة لعبة كرة القدم .

 ووجه نائب  المحافظ لمسئولى نادى جديلة الرياضى المسئول عن الملاعب المشار اليها الالتزام بالتعليمات والحرص على الهدوء بالمنطقة  وعدم استخدام مكبرات الصوت عملا على عدم ازعاج سكان المنطقة .
نائب محافظ الدقهلية يفتتح ملعبين خماسيين لكرة القدم بمنطقة جديلة بالمنصورة
نائب محافظ الدقهلية يفتتح ملعبين خماسيين لكرة القدم بمنطقة جديلة بالمنصورة
نائب محافظ الدقهلية يفتتح ملعبين خماسيين لكرة القدم بمنطقة جديلة بالمنصورة
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