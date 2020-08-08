نائب محافظ الدقهلية يفتتح ملعبين خماسيين لكرة القدم بمنطقة جديلة بالمنصورة

فى اطار الإهتمام والدعم المتواصل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للشباب وتقديم اوجه الرعاية لهم من قبل كافة أجهزة الدولة. كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية بافتتاح اثنين من الملاعب الخماسية لكرة القدم تتبع نادى جديلة الرياضى، وذلك





فيما حضر الافتتاح كلا من محمد البسيونى رئيس حى شرق المنصورة واحمد الشرقاوى نائب البرلمان بالمنصورة وبكر الحنفى رئيس نادى جديله الرياضى.





فيما يقع الملعبين فى نهاية شارع قناة السويس بالمنصورة بمساحة 750متر للملعب الواحد تم تأجيرهم بنظام المزايدة من خلال الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة حيث كان مكانهما مهجورا منذ سنوات وكان محافظ الدقهلية قد وجه باهمية استغلالهما لإقامه ملاعب للشباب ليكونا متنفسا لابناء الدقهلية لممارسة لعبة كرة القدم .



