ردا على حملات التشويه| أهالي أشمون عن الغداء الجماعي لمرشحي مستقبل وطن بالشيوخ: كرم معهود من آل الخشن





من جانبه أشار الخشن إلى أن حزب مستقبل وطن في اختياراته كان حريصا على تغليب مصلحة الوطن بدليل تشكيل قائمة وطنية من ١١ حزبا دعما للتوافق والعمل على الملفات الهامة لصالح الوطن.

استمرارًا لحملات تشويه الحزب من قبل البعض، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لمستقبل وطن، تظهر قيام الحزب بالمنوفية بدعوة عدد من المواطنين للغداء.جاء ذلك على هامش، احتشاد المئات من أهالي مركز آشمون تلبية لدعوة النائب احمد الخشن بمنزله يعلنون تأييدهم لمرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢.الرد على تلك المحاولات التي أرادت النيل من مستقبل وطن، جاء سريعا من أهالي آشمون، والذين أكدوا بالإجماع أن بيت الخشن معتاد على تقديم الكرم منذ قديم الزمان وما حدث هو المعتاد منهم .والتف المئات حول النائب احمد الخشن موضحين انهم يقدموا كامل الدعم من أجل مصر للبدء في خطوة ديمقراطية جديدة بانتخابات مجلس الشيوخ وعلي غرار هذا الدعم الغير مسبوق تقدم المرشحين واهالي المركز بالشكر لآل الخشن على حسن ضيافتهم ودعمهم الكامل.