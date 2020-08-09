AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

ردا على حملات التشويه| أهالي أشمون عن الغداء الجماعي لمرشحي مستقبل وطن بالشيوخ: كرم معهود من آل الخشن

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:21 ص
مسثقبل وطن في آشمون
مسثقبل وطن في آشمون
Advertisements
القسم السياسي
استمرارًا لحملات تشويه الحزب من قبل البعض، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لمستقبل وطن، تظهر قيام الحزب بالمنوفية بدعوة عدد من المواطنين للغداء.

جاء ذلك على هامش، احتشاد  المئات من أهالي مركز آشمون تلبية لدعوة النائب احمد الخشن بمنزله يعلنون تأييدهم لمرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢.

الرد على تلك المحاولات التي أرادت النيل من مستقبل وطن، جاء سريعا من أهالي آشمون، والذين أكدوا بالإجماع أن بيت الخشن معتاد على تقديم الكرم منذ قديم الزمان وما حدث هو المعتاد منهم .

والتف المئات حول النائب احمد الخشن موضحين انهم يقدموا كامل الدعم من أجل مصر للبدء في خطوة ديمقراطية جديدة بانتخابات مجلس الشيوخ وعلي غرار هذا الدعم الغير مسبوق تقدم المرشحين واهالي المركز بالشكر لآل الخشن على حسن ضيافتهم ودعمهم الكامل.

من جانبه أشار  الخشن إلى أن  حزب مستقبل وطن في  اختياراته  كان حريصا على تغليب مصلحة الوطن بدليل تشكيل قائمة وطنية من ١١ حزبا دعما للتوافق والعمل على الملفات الهامة لصالح الوطن.
ردا على حملات التشويه| أهالي أشمون عن الغداء الجماعي لمرشحي مستقبل وطن بالشيوخ: كرم معهود من آل الخشن
ردا على حملات التشويه| أهالي أشمون عن الغداء الجماعي لمرشحي مستقبل وطن بالشيوخ: كرم معهود من آل الخشن
ردا على حملات التشويه| أهالي أشمون عن الغداء الجماعي لمرشحي مستقبل وطن بالشيوخ: كرم معهود من آل الخشن
ردا على حملات التشويه| أهالي أشمون عن الغداء الجماعي لمرشحي مستقبل وطن بالشيوخ: كرم معهود من آل الخشن
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برئاسة علاء عابد و4 نواب.. تشكيل الغرفة الانتخابية لشيوخ مستقبل وطن بالجيزة

الاختبار الأخير.. نواب مستقبل وطن بالجيزة يعلنون دعمهم لمرشحي الشيوخ بالحزب

«مستقبل وطن» يواصل حشد القواعد الحزبية دعمًا لمرشحي الحزب فى انتخابات «الشيوخ» بالجيزة

مستقبل وطن يجتمع بمرشحي الحزب على المقاعد الفردية وقائمة دعم مصر بسوهاج.. صور وفيديو

انتخابات الشيوخ.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم مرشحي مستقبل وطن في كفر الشيخ.. صور

حزب مستقبل وطن ينظم مسيرة تأييد ودعم لمرشحيه بدائرة محرم بك في انتخابات الشيوخ

ترشيحاتنا

شاهد.. عمرو يوسف برفقة زوجته فى أحدث ظهور لهما بـ الساحل الشمالي

مشاركة جهات دولية.. تطورات في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

قناة الأهلي تزف بشرى سارة لجماهير الفريق بشأن رمضان صبحي

أبيض شفاف.. هند عبد الحليم تستعرض جمالها بفستان الزفاف فى ليلة العمر.. شاهد

خيانة الأصدقاء.. رسالة غامضة جديدة من تركي آل الشيخ عقب تعرضه لوعكة صحية

ما بدنا نموت منفجرين.. هيفاء وهبى تفاجئ الحكومة اللبنانية بطلب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريد من نوعة.. أسباب وأعراض شلل الأحبال الصوتية

طريقة عمل سلطة الفواكه بالأيس كريم

مايا دياب تنشر صورًا جديدة خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان