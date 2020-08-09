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فن

مقدمة برنامج رامز مجنون رسمي تستعيد ذكرياتها في بيروت

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:28 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

نشرت الإعلامية أروى مقدمة برنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض في موسم رمضان الماضي، صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام،  بأحد الفنادق ببيروت لتستعيد ذكرياتها هناك، خاصة بعد الانفجار الأخير الذي لحق بلبنان.



وكتبت:"هيدي من بلكون الفندق الي احترق كل شيء حوله يارب ترجع بيروت مثل ماكانت و أحلى".



يذكر أن اليوم السبت اندلعت تظاهرات فى العاصمة اللبنانية بيروت، على أثر انفجار مرفأ بيروت.



وأذاعت "اكسترا نيوز" ، نقلا عن وسائل الإعلام اللبنانية أن المتظاهرين فى لبنان قاموا بأقتحام مبنى وزارة الخارجية اللبنانية.


وشدّد الجيش اللبناني على ضرورة سلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق، وأطلقت قوات الجيش الغاز المسيل للدموع  لتفريق المتظاهرين في لبنان  الذين يحاولون الوصول لمحيط البرلمان.


وكان الصليب الأحمر اللبناني  أكد أنه تم نقل 14 جريحا للمستشفيات ومعالجة 44 ميدانيا خلال احتجاجات وسط بيروت.
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