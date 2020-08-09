أيمن عبدالعزيز: بكيت بسبب جماهير الزمالك في نهائي ‏الكونفدرالية.. ‏والنقاز كان بيدافع عن النادي

روى أيمن عبدالعزيز، مدرب الزمالك السابق، كواليس تتويج الفريق الأبيض بالكونفدرالية الأفريقية في نسختها الماضية.
وقال أيمن عبدالعزيز في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" مباراة النجم الساحلي في سوسة كانت الأصعب في البطولة بسبب حماس الجماهير التونسية، وكنت على يقين أننا سنتفوق ولن يسجل النجم في مرمانا خاصةً عقب طرد محمود جنش".
وأضاف:" مشهد جماهير الزمالك في مباراة النهائي أمام نهضة بركان المغربي تسبب في بكائي، فلم أكن أتخيل حضور هذا الكم من أنصار النادي من أجل مساندته، فلم أر في تاريخي هذا العدد من جماهير النادي في مباراة.
من جهة أخرى أبدى أيمن عبدالعزيز استياءه الشديد من هروب التونسي حمدي النقاز، من صفوف النادي الأبيض.
وقال أيمن عبد العزيز:" حزنت بشدة من تصرف حمدي النقاز ولم أكن أتوقع ما فعله".
وأوضح:" فوجئت بحمدي النقاز يدافع عن الزمالك بشدة قبل مباراة النجم الساحلي بسوسة أمام فريقه السابق، في نصف نهائي الكونفدرالية".
وأردف:" حمدي النقاز كان بيتخانق مع جماهير النجم ولاعيبة فريقه السابق علشان خاطر الزمالك،، وهروبه كان مفاجأة لي".