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رياضة

أيمن عبدالعزيز: بكيت بسبب جماهير الزمالك في نهائي ‏الكونفدرالية.. ‏والنقاز كان بيدافع عن النادي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:58 ص
أيمن عبد العزيز
أيمن عبد العزيز
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حسام الحارتي
روى أيمن عبدالعزيز، مدرب الزمالك السابق، كواليس تتويج الفريق ‏الأبيض بالكونفدرالية الأفريقية في نسختها الماضية.‏


وقال أيمن عبدالعزيز في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:" مباراة النجم الساحلي في سوسة كانت الأصعب ‏في البطولة بسبب حماس الجماهير التونسية، وكنت على يقين أننا ‏سنتفوق ولن يسجل النجم في مرمانا خاصةً عقب طرد محمود جنش".‏


وأضاف:" مشهد جماهير الزمالك في مباراة النهائي أمام نهضة بركان ‏المغربي تسبب في بكائي، فلم أكن أتخيل حضور هذا الكم من أنصار ‏النادي من أجل مساندته، فلم أر في تاريخي هذا العدد من جماهير ‏النادي في مباراة.


من جهة أخرى أبدى أيمن عبدالعزيز استياءه الشديد من هروب ‏التونسي حمدي النقاز، من صفوف النادي الأبيض.‏


وقال أيمن عبد العزيز:" حزنت بشدة من تصرف حمدي النقاز ولم أكن أتوقع ما ‏فعله".‏


وأوضح:" فوجئت بحمدي النقاز يدافع عن الزمالك بشدة قبل مباراة ‏النجم الساحلي بسوسة أمام فريقه السابق، في نصف نهائي ‏الكونفدرالية".‏


وأردف:" حمدي النقاز كان بيتخانق مع جماهير النجم ‏ولاعيبة فريقه السابق علشان خاطر الزمالك،، وهروبه كان مفاجأة ‏لي".‏
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