أيمن عبدالعزيز: بكيت بسبب جماهير الزمالك في نهائي ‏الكونفدرالية.. ‏والنقاز كان بيدافع عن النادي

، من صفوف النادي الأبيض.‏

من جهة أخرى أبدى أيمن عبدالعزيز استياءه الشديد من هروب ‏التونسي









وقال أيمن عبد العزيز:" حزنت بشدة من تصرف حمدي النقاز ولم أكن أتوقع ما ‏فعله".‏









وأوضح:" فوجئت بحمدي النقاز يدافع عن الزمالك بشدة قبل مباراة ‏النجم الساحلي بسوسة أمام فريقه السابق، في نصف نهائي ‏الكونفدرالية ".‏









وأردف:" حمدي النقاز كان بيتخانق مع جماهير النجم ‏ولاعيبة فريقه السابق علشان خاطر الزمالك،، وهروبه كان مفاجأة ‏لي".‏