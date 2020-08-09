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أخبار العالم

400 دولار أسبوعيا | ترامب يأمر بإعانات بطالة لمتضرري كورونا.. وديمقراطيون يصفونها بالسرقة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:28 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تنفيذية، اليوم، لإعادة مدفوعات البطالة المحسنة جزئيا لعشرات الملايين من الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب وباء فيروس كورونا، حيث تجاوزت الولايات المتحدة مستوى جديدا بأكثر من 5 ملايين إصابة.

وبحسب "رويترز"، انهارت المفاوضات هذا الأسبوع بين البيت الأبيض وكبار الديمقراطيين في الكونجرس بشأن أفضل السبل لمساعدة الأمريكيين على التعامل مع الخسائر البشرية والاقتصادية الفادحة للأزمة التي أودت بحياة أكثر من 160 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد.

وقال ترامب إن الأوامر ستوفر 400 دولار إضافية أسبوعيًا لمدفوعات البطالة، أقل من 600 دولار أسبوعيا التي خصصت في وقت سابق من الأزمة، من المحتمل أن تواجه بعض الإجراءات تحديات قانونية، حيث يمنح دستور الولايات المتحدة الكونجرس سلطة على الإنفاق الفيدرالي.

وقال الرئيس الأمريكي عن انخفاض المدفوعات: "هذا هو المال الذي يحتاجونه، هذا هو المال الذي يريدونه، وهذا يمنحهم حافزًا للعودة إلى العمل". مشيرا إلى أن 25٪ منها ستدفعه الولايات التي تضررت ميزانياتها بشدة جراء الأزمة.

وجادل الجمهوريون بأن المدفوعات المرتفعة كانت مثبطة للعاطلين عن العمل الأمريكيين لمحاولة العودة إلى العمل، على الرغم من أن الاقتصاديين، بما في ذلك مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، شككوا في هذا التأكيد.

وأثار تحرك ترامب بإخراج تدابير الإغاثة من أيدي الكونجرس انتقادات فورية من قبل بعض الديمقراطيين.

وقال السيناتور رون وايدن، كبير الديمقراطيين في اللجنة المالية بمجلس الشيوخ:"يحاول دونالد ترامب صرف الانتباه عن فشله في تمديد الدفعة الفيدرالية البالغة 600 دولار لـ 30 مليون عامل عاطل عن العمل من خلال إصدار أوامر تنفيذية غير قانونية. هذا المخطط هو خدعة كلاسيكية من دونالد ترامب: التمثيل في القيادة بينما يسرق من الناس الدعم الذي يحتاجون إليه بشدة".

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