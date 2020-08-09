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رياضة

أحمد مرتضى: الزمالك يصنع نهضة كروية منذ 2014 .. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
قال أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن النادي منذ عام 2014 حقق نهضة كروية رائعة تحسب له، لافتا إلى أنه قبل ذلك التاريخ كان يحلق الأهلي منفردا بـ البطولات والألقاب.

وأضاف أحمد مرتضي في تصريحات لـ قناة "اون تايم سبورت 2"، أنه لم يكن هناك منافسة في الدوري المصري، حيث كان الأهلي يمتلك لاعبين على مستوى مختلف تماما عن باقي الفرق، ولكن ما حدث موسم 2014 أعاد المنافسة للدوري المصري.

وتابع أن قناة الأهلي ظهرت منذ عام 2008 ولكن عقب ظهور قناة الزمالك، تم تطوير قناة النادي الأحمر وبث برامج جديدة وهو أمر جيد يفيد المشاهد المصري.

وأشار أن الزمالك في الوقت الحالي قادر على حسم أي صفقة مهما كان المقابل المادي.
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