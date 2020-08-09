أحمد مرتضى: من وضع معايير اختيار نادي القرن ينتمي للأهلي

كشف أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك، عن سر سعى النادي لـ حسم قضية لقب نادي القرن خلال الفترة الحالية، مشددا على أنه حتى الآن لا يوجد أي شخص في العالم يعلم على أي أساس تم تتويج الأهلي باللقب.









وأضاف أحمد مرتضى في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2 " أن الزمالك لم يطلع على أي مستند رسمي لمعرفة اللوائح التي ساهمت في تتويج الأهلي باللقب.









وأكد أنه يطالب الاتحاد الافريقي بـ الكشف عن معايير تتويج الأهلي باللقب، موضحا أن الزمالك معترض نظرا لأن من وضع معايير اختيار النادي المتوج باللقب هو ممثل للأهلي، وكان متواجدا في الاتحاد الأفريقي وقتها.



