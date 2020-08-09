علي جمعة: يجوز للمسلم الدعاء بقول بحق جاه سيدنا النبي اشفيلي ابني .. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن مما دلنا عليه من العمل الصالح هو التوسل بالنبي عند الوقوع في الخطأ أو المعصية لحصول المغفرة من الله.





وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن محمد هو النبي الوحيد الموجود تحت القبة الخضراء في المدينة المنورة، وأمرنا الله أن نأتيه حيا أو ميتا ، للتوسل به عند الله للمغفرة والرحمة من الله عزوجل.





وأشار إلى أن الله أعطى النبي هذه الميزة قال النبي "حياتي خير لكم ،ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لهم".





وأكد أنه يجوز التوسل بالنبي للآية الكريمة "وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ" .





وتابع: يجوز للمسلم الدعاء بقول "بحق جاه سيدنا النبي اشفيلي ابني" منوها أن الله سيتجيب منه دعاؤه



