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أخبار العالم

واقعة غريبة واعتراف نادر.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة بنيران صديقة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:45 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي في حدث نادر، بأنه أسقط طائرة من دون طيار تابعة له بصواريخه، حيث استهدفها فوق مرتفعات الجولان السوري المحتل معتقدا أنها قادمة من داخل الأراضي اللبنانية.

وبسحب صحيفة "هاآرتس" العبرية، قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط طائرة مسيرة تابعة له ليل الجمعة قرب جبل الشيخ في هضبة الجولان، بعد الاشتباه في أنها جاءت من الأراضي اللبنانية.

وأضافت الصحيفة أنه عقب إسقاط الطائرة ليلة الجمعة بنيران صديقة، دوت صافرات الإنذار في عدة بلدات داخل منطقة الجليل قرب حدود إسرائيل مع لبنان في إنذار كاذب، على اعتبار أن ما حصل كان هجوما على الأراضي الإسرائيلية.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في الليلة نفسها عن إسقاط طائرة مسيرة، مصدرها المنطقة الحدودية مع لبنان، التي تشهد حالة تأهب عسكري قصوى في أعقاب استهداف إسرائيل مواقع لحزب الله في سوريا قبل أيام، قائلا إن قواته رصدت طائرة مسيرة تسللت إلى المجال الجوي الإسرائيلي في منطقة جبل الشيخ على الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق الذي  يرسم خط الحدود بين إسرائيل ولبنان.

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