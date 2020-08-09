بسبب الفساد والعشيقات.. تقارير إسبانية: هروب خوان كارلوس إلى أبوظبي

في البداية كانت البرتغال، ثم جمهورية الدومينيكان، لكن أبو ظبي الآن ترسخ مكانتها كأفضل مكان لإقامة ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس ، والذي تلاحقه اتهامات عدة بالفساد.









ونشرت مجموعة "نيوز" الإعلامية الإسبانية، أمس السبت، صورة تظهر رجلًا يشبه خوان كارلوس يرتدي قناع وجه ينزل من طائرة في أبوظبي.









وتعتمد الصورة على تقرير نشرته في اليوم السابق صحيفة ABC الإسبانية المؤيدة للنظام الملكي، والتي قالت إن كارلوس يقيم في جناح رئاسي في فندق قصر الإمارات منذ مغادرته بلاده على متن طائرة خاصة يوم الاثنين الماضي.









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وانتشرت التكهنات حول مكان وجود خوان كارلوس منذ يوم الاثنين، عندما نشر البيت الملكي الإسباني رسالة أرسلها إلى ابنه الملك فيليب السادس، قائلًا إنه "سينتقل، في هذا الوقت، إلى خارج إسبانيا" بعد سلسلة من المزاعم المدمرة حول فساده المالي والذي أضر بسمعة النظام الملكي.









وبعد فترة وجيزة من الإعلان، ذكرت وسائل إعلام في البرتغال أنه كان في الريفيرا البرتغالية، حيث قضى خوان كارلوس، الذي ولد في المنفى في روما، جزءًا من طفولته.









وقالت صحيفة "لا فانجارديا" الإسبانية بعد ذلك إن الملك السابق سافر إلى جمهورية الدومينيكان عبر البرتغال، حيث سيقيم مؤقتًا في فيلا فاخرة يملكها أصدقاؤه.











ومع ذلك، نفى مكتب الهجرة في جمهورية الدومينيكان وصول خوان كارلوس إلى البلاد.









وتتكهن إسبانيا بمكان وجود الملك السابق خوان كارلوس الذي تعرض للفضيحة، إذ أفادت شبكة ABC، الجمعة، إن طائرة خاصة كانت في طريقها من باريس إلى أبوظبي توقفت في مدينة فيجو شمال غرب إسبانيا لنقل خوان كارلوس وأربعة حراس وشخص آخر صباح الاثنين.









ولدى وصوله إلى مطار البطين بأبوظبي بعد رحلة استغرقت سبع ساعات، ذكر أن الملك السابق والوفد المرافق له نقلوا بطائرة هليكوبتر إلى فندق قصر الإمارات المملوك للحكومة.











ويقال إنه استقر في الجناح، الذي يمكن أن يدفع مقابله 11000 يورو (12800 دولار) في الليلة.











وليس من الواضح ما إذا كانت مجرد محطة توقف أو مكان دائم للإقامة.









وفي مارس، جرد فيليب، خوان كارلوس من راتبه السنوي وتنازل عن ميراثه الشخصي من الملك الفخري البالغ من العمر 82 عامًا، كما هو معروف الآن في إسبانيا، بعد تقارير تفيد بأنه كان في طابور لتلقي ملايين اليورو من سر صندوق خارجي له علاقات خارجية.









وبعد ثلاثة أشهر، أطلقت المحكمة العليا الإسبانية تحقيقًا في دور الملك السابق في صفقة أبرم فيها كونسورتيوم إسباني عقدًا بقيمة 6.7 مليار يورو (5.9 مليار جنيه إسترليني) لبناء صفقات خط سكة حديد عالي السرعة في احدى دول الخليج الكبرى.









ولعب خوان كارلوس دورًا محوريًا في إعادة الديمقراطية إلى إسبانيا بعد وفاة الجنرال فرانسيسكو فرانكو في عام 1975، على الأقل عندما وقف بحزم في مواجهة محاولة الانقلاب العسكري عام 1981.









لكن في السنوات الأخيرة، أدى الكشف عن حياته الخاصة وشئونه المالية إلى تلطيخ ما كان يُنظر إليه على أنه إحدى الملكيات النموذجية في أوروبا.









ولا يخضع الملك السابق للتحقيق رسميًا وقد رفض مرارًا التعليق على المزاعم. ومع ذلك، أعرب خوان كارلوس عن استعداده للبقاء تحت تصرف السلطات القضائية أثناء تواجده خارج إسبانيا.









ورفض محاميه والقصر الملكي والحكومة الكشف عن مكان خوان كارلوس.











ولم يرد مسئولون في الإمارات العربية المتحدة وفندق قصر الإمارات على طلبات التوضيح بشأن مكان وجود الملك الإسباني السابق.









ووقعت إسبانيا وأبو ظبي اتفاقية تسليم المجرمين، التي وقعها خوان كارلوس بنفسه في عام 2010.