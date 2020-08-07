وزير خارجية الإمارات: اتفاق الحدود البحرية يعكس جهود مصر واليونان لترسيخ الاستقرار

أجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية سامح شكري، هنأه خلاله بمناسبة توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان





وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تم خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.









وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن هذا الاتفاق يشكل خطوة هامة تعكس جهود جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان لترسيخ دعائم الاستقرار في منطقة شرق المتوسط.





وأشاد وزير الخارجية الإماراتي بجهود قيادتي البلدين والتنسيق والتعاون المستمر والمثمر بينهما والذي أسفر عن توقيع هذا الاتفاق الهام بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.





وأكد بن زايد أن دولة الإمارات تولي اهتماما كبيرا لعلاقتها الاستراتيجية مع مصر واليونان معربا عن تطلعه أن يسهم هذا الاتفاق بين البلدين في فتح آفاق واعدة لهم في قطاع الطاقة الحيوي بما يعود بالخير والازدهار على البلدين وشعبيهما.