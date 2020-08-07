AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير خارجية الإمارات: اتفاق الحدود البحرية يعكس جهود مصر واليونان لترسيخ الاستقرار

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:14 م
وزير الخارجية الإماراتي
وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد
Advertisements
أحمد محرم
أجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية سامح شكري، هنأه خلاله بمناسبة توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تم خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن هذا الاتفاق يشكل خطوة هامة تعكس جهود جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان لترسيخ دعائم الاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

وأشاد وزير الخارجية الإماراتي بجهود قيادتي البلدين والتنسيق والتعاون المستمر والمثمر بينهما والذي أسفر عن توقيع هذا الاتفاق الهام بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأكد بن زايد أن دولة الإمارات تولي اهتماما كبيرا لعلاقتها الاستراتيجية مع مصر واليونان معربا عن تطلعه أن يسهم هذا الاتفاق بين البلدين في فتح آفاق واعدة لهم في قطاع الطاقة الحيوي بما يعود بالخير والازدهار على البلدين وشعبيهما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد اتفاقية مصر واليونان.. خارجية النواب: صفعة جديدة على وجه تركيا والدول الداعمة للإرهاب

تركيا تنفجر غضبا وتصدر بيانا بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

الإمارات تهنئ مصر واليونان بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية

البحرين عن اتفاق مصر واليونان: خطوة مهمة لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي

ترشيحاتنا

فورد توقف إنتاج سيارتها فيوجن رسميا

فخور بخدمة الشعب المصري.. رئيس الوزراء يشكر ممثل الصحة العالمية بعد انتهاء فترته..فيديو

شاهد.. أول صور لأكياس الموت بمرفأ بيروت قبل تفجيره

مصدر لبناني يكشف تفاصيل خطيرة بشأن العنبر 12

أول تعليق من محمود علاء بعد فوز الزمالك على المصرى

أخبار الرياضة.. الزمالك يعرض 3 ملايين و600 ألف إسترليني لشراء رمضان صبحي.. رسالة عدلي القيعي لـ حسام عاشور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسبى الله و نعم الوكيل.. هتاف مشيعى جثامين شهيدى الغربة فى السعودية على مقابر قرية البطحة بنجع حمادى.. فيديو

طقوس غريبة.. المهر قطعان ماشية وفستان الزفاف من جلد الماعز فى أفريقيا.. صور

بملابس ملفتة.. زوجة محمد زيدان تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة