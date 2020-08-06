الإمارات تهنئ مصر واليونان بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية

وجهت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الخميس، تهنئة لمصر واليونان على الاتفاق الذي أبرمتاه في وقت سابق اليوم، لتعيين الحدود البحرية.





وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "تهنئ دولة الإمارات مصر واليونان على توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية الذي يعكس جهود قيادتي البلدين والتنسيق والتعاون بينهما لتحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما".





ووقع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، اليوم الخميس، اتفاقا لترسيم المناطق الاقتصادية في الحدود البحرية بين البلدين في شرق البحر المتوسط.





وأكد شكري أن الاتفاق "يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة".





وأوضح وزير الخارجية، أن الاتفاق تم توقيعه "وفقًا لقانون البحار الدولي"، مضيفُا "سنمضي قدما معها في استثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط".



