ضبط 1200 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالفيوم

أعلنت محافظة الفيوم عن ضبط 1200 كيلو جرام من الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و30 كجم من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتحمل أختامًا مزورة، وذلك خلال حملات مشتركة أمس لمديرية الطب البيطري بالتنسيق مع الرقابة التموينية ومباحث التموين.





قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن تلك الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والطرق العامة ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من مطابقة المعروض من السلع الغذائية واللحوم للاشتراطات الصحية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ووقايتهم من الأمراض.

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وأضاف، أن مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مباحث التموين، قد تمكنت من ضبط سيارة ربع نقل بكمين كوم أوشيم على طريق القاهرة / الفيوم، تحمل 1200 كجم من أسماك "البورى" صغير الحجم محملة داخل 48 حاوية بلاستيكية، تحوى كل منها 25 كجم من "البساريا"، مغطاة بشمع بلاستيكي مخالف لطريقة نقل وحفظ الأسماك، لافتًا أنه بعد الفحص بمعرفة مديرية الطب البيطرى، تبين وجود تغير فى اللون، وتهتك فى أنسجة الأسماك المضبوطة، وتغيير كامل فى القوام إلى القوام غير المتماسك، مع انبعاث رائحة كريهة منها، دليل عدم صلاحيتها، مشيرًا الى اتخاذ الاجراءات القانونية.

وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم عن شن مديرية الطب البيطري، بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الفيوم، حملة للمرور على عدد من محال الجزارة بمركز سنورس، أسفرت الحملة من ضبط 30 كجم لحم بقري مذبوح خارج المجازر الحكومية وتحمل أختامًا مزورة، بأحد محال الجزارة بشارع الراضي بسنورس، كما أن بها تغيرًا فى اللون إلى اللون الداكن، وقوامها غير متماسك، وتنبعث منها رائحة كريهة دليل على عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.