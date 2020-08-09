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محافظات

استعدادا للشيوخ .. محافظ الشرقية يتفقد عددا من مقار اللجان الانتخابية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  على الانتهاء من الاستعدادات اللازمة والتجهيزات الخاصة لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر إجراؤها يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين. 


وأكد أنه تم رفع حالة الإستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة والانتهاء من تجهيز 996 مقر انتخابي يستوعب 1163 لجنة فرعية لاستقبال 4 ملايين و 407 ألف و 747 ناخب وناخبة من أبناء المحافظة للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات القادمة لاستكمال الحياة النيابية واكتمال مؤسسات الدولة.


جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة عدد من مقار اللجان الإنتخابية بمدينتي ديرب نجم والقنايات للوقوف علي جاهزيتها لإستقبال الإنتخابات.

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بدأ المحافظ جولته بتفقد لجنة مدرسة الشهيد طارق أبو العطا البقري الإعدادية باكوة بمركز ديرب نجم للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الإنتخابات القادمة مشددا ً علي ضرورة استمرار أعمال النظافة والتطهير والتعقيم داخل وخارج المدرسة. 


كما توجه محافظ الشرقية لمدينة القنايات لتفقد مدرسة الشهيد ملازم اول حماده فهمي مباشر الثانوية المشتركة للتأكد من الالتزام بتنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لاستقبال المشرفين على العملية الانتخابية والمواطنين للإدلاء بأصواتهم.


شدد محافظ الشرقية علي ضرورة توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، وقال أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

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