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محافظات

لحظة مداهمة سنتر للدروس الخصوصية وتفريق الطلاب بالشرقية.. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:21 م
لحظة مداهمة سنتر
لحظة مداهمة سنتر للدروس الخصوصية
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محمد الطحاوي

حصل موقع صدى البلد على مقطع فيديو يوضح لحظة قيام رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية برئاسة المحاسب محمد محمود حجازي رئيس المدينة بمداهمة مركز للدروس الخصوصية بالمدينة.

 

وتبين من الفيديو وجود عدد كبير من الطالبات داخل السنتر وتجهيز المكان بمدرجات وكراسي، وتم تفريق الطلاب وتشميع السنتر، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

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كانت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق برئاسة المحاسب محمد محمود حجازي رئيس مركز ومدينة مشتول السوق حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية للتأكد من غلقها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

قاد الحملة رئيس مركز ومدينة مشتول السوق يرافقه اشرف اللفاف نائب رئيس المركز وصالح شلبى مدير الإدارة التعليمية ولجنة مكبرة من رئاسة مدينة مشتول السوق.

 

أكد محمد محمود حجازي أنه قامت الحملة بالمرور على سناتر الدروس الخصوصية وتم تحرير محضر بالسنتر المخالف للتعليمات كما تم التشديد والتنبيه على عدم فتح السنتر مرة أخرى أو مزاولة نشاط الدروس الخصوصية باى مكان آخر لعدم التعرض للمسائلة القانونية.

 

وأشار رئيس المدينة إلى أنه تبين وجود عدد كبير من الطلاب والطالبات داخل السنتر دون اتخاذ أي من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وعلى الفور تم تفريق الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

لحظة مداهمة سنتر للدروس الخصوصية وتفريق الطلاب بالشرقية.. فيديو
لحظة مداهمة سنتر للدروس الخصوصية وتفريق الطلاب بالشرقية.. فيديو
لحظة مداهمة سنتر للدروس الخصوصية وتفريق الطلاب بالشرقية.. فيديو
لحظة مداهمة سنتر للدروس الخصوصية وتفريق الطلاب بالشرقية.. فيديو
لحظة مداهمة سنتر للدروس الخصوصية وتفريق الطلاب بالشرقية.. فيديو
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