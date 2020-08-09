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أخبار البلد

لكونهم غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية.. نقابة البنوك تكشف سبب حرمان العاملين بالبورصة من العلاوات

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:53 م
صدى البلد
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محمد غالي
استعرض مجلس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، في اجتماعه برئاسة جمال عقبي، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، تقريرا حول المشكلات التي يعاني منها العاملين بالبورصة المصرية، بسبب عدم تطبيق القرارات والقوانين المنظمة لسير العمل، بفرعيها بالقاهرة والإسكندرية.

وشدد المجلس، على احترام توجيهات القيادة السياسية، لدعم الاقتصاد القومي بهدف تحقيق مستهدفات الدولة نحو البناء والتقدم، والحرص على توفير المناخ الوظيفي الأمين للعاملين وتطوير أدائهم.

وطلب مجلس النقابة، من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التدخل لتطبيق القرارات والقوانين المنظمة لسير العمل بالبورصة المصرية، وتمكين ممثلي العاملين كشركاء اجتماعيين بالتفاوض مع الإدارة في ضوء ما كفله لهم القانون والدستور واتفاقيات العمل العربية والدولية التي صدقت عليها مصر.

وأوضحت اللجنة النقابية، أن البورصة المصرية شخص اعتباري عام بموجب قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنه 1992، وان العاملين بها غير مخاطبين بقانون رقم 81 لسنة 2015 للخدمة المدنية، الأمر الذي تسبب في حرمان العاملين من العلاوات الدورية، والحوافز التي قررتها الدولة بموجب القرارات الجمهورية بالقوانين الصادرة في أعوام  2015 الي 2019، والتي يتمتع بها أقرانهم غير المخاطبين بالخدمة المدنية.
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