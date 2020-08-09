لكونهم غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية.. نقابة البنوك تكشف سبب حرمان العاملين بالبورصة من العلاوات

استعرض مجلس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، في اجتماعه برئاسة جمال عقبي، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، تقريرا حول المشكلات التي يعاني منها العاملين بالبورصة المصرية، بسبب عدم تطبيق القرارات والقوانين المنظمة لسير العمل، بفرعيها بالقاهرة والإسكندرية.





وشدد المجلس، على احترام توجيهات القيادة السياسية، لدعم الاقتصاد القومي بهدف تحقيق مستهدفات الدولة نحو البناء والتقدم، والحرص على توفير المناخ الوظيفي الأمين للعاملين وتطوير أدائهم.





وطلب مجلس النقابة، من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التدخل لتطبيق القرارات والقوانين المنظمة لسير العمل بالبورصة المصرية، وتمكين ممثلي العاملين كشركاء اجتماعيين بالتفاوض مع الإدارة في ضوء ما كفله لهم القانون والدستور واتفاقيات العمل العربية والدولية التي صدقت عليها مصر.



