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رياضة

رئيس قسم الصدر بالقصر العيني يحدد موعد عودة اللاعب المصاب بكورونا إلى التدريبات

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:06 م
عبدالله جمعة لاعب
عبدالله جمعة لاعب الزمالك
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يسرى غازى
علق الدكتور أيمن سالم رئيس قسم الصدر بمستشفى القصر العيني على إصابة لاعبي كرة القدم بفيروس كورونا وإمكانية العودة مجددا إلى ممارسة اللعبة بعد التعافي بفترة زمنية.

كان فيروس كورونا أصاب العديد من لاعبي أندية الدورى الممتاز قبل عودة المسابقة المحلية، وجاء أبرزها 19 إصابة بصفوف فريق الإنتاج الحربي.

قال الدكتور أيمن سالم فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": لا يوجد رقم محدد لعودة اللاعب المتعافى من الإصابة بفيروس كورونا إلى ممارسة النشاط الرياضى والتدريبات بشكل طبيعى مثلما كان الحال فى وقت سابق.

لفت إلى أن الحالات الخفيفة للاعب المصاب بفيروس كورونا يحددها الطبيب المعالج ولابد أن يكون خلالها المصاب يمر بفترة عزل منزلي من أسبوع إلى 10 أيام.

شدد على أن اللاعب المصاب بفيروس كورونا عندما تظهر الأشعة المقطعية أية تغييرات فى الصدر لابد من خضوعه الى بروتوكول العلاج والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حرصا على سلامة المحيطين به.

أوضح أن مسألة عودة اللاعب المصاب بفيروس كورونا إلى التدريبات وممارسة نشاط كرة القدم لدى ظهور تغييرات فى الأشعة المقطعية تأخذ مبدئيا وقتا وأياما طويلة.
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