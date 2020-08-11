فيديوجراف.. تبرع ورسالة من طفلة مصرية لـ لبنان

لفتة إنسانية من طفلة مصرية تضامنا مع الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت.





الإنسانية، الرأفة والرحمة تجسدت في هذه الطفلة التي فاقت شهرتها على مدار الساعات الماضية حدود مصر إلى الوطن العربي.

الطفلة هند النجار التي تبلغ من العمر ٩ سنوات، كتبت رسالة على ورقة مالية من فئة المائة جنيه من أجل مساعدة ضحايا التفجيرات التي شهدتها العاصمة اللبنانية.





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ولمزيد من التفاصيل حول قصة تبرع رسالة من طفلة مصرية لـ لبنان، شاهد الفيديوجراف التالي: