موجز السوشيال ..أحمد شوبير: خالد الغندور يحتاج للدعاء.. نادي مصري يتقدم بعرض تجاوز 100 مليون جنيه لضم رمضان صبحي





نشر الإعلامى أحمد شوبير تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وكتب شوبير: "مش من طبيعتي اني اعلق علي تعليقات حضراتكم لكن الزميل العزيز خالد الغندور في محنة مرض حقيقيه ويحتاج الدعاء من الجميع ده مش وقت اهلي ولا زمالك ده وقت الدعاء بقلب سليم".





نشرت الفنانة منى فاروق صورة لليوتيوبر مصطفى حفناوى من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وكتبت منى فاروق على الصورة "ربنا يشفيك ويعافيك يارب ادعولوا بالشفاء".





كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن عرض مالي خيالي، مقدم من أحد أندية الدوري المصري، لضم رمضان صبحي، لاعب هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، والمعار لصفوف المارد الأحمر.





تداول نشطاء "تويتر" فيديو لبائع آيس كريم في تركيا يرقص على أنغام أغنية "بشرة خير" التي أنتجت عقب ثورة 30 يونيو وسقوط حكم جماعة الإخوان في مصر.

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