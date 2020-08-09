AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

موجز السوشيال ..أحمد شوبير: خالد الغندور يحتاج للدعاء.. نادي مصري يتقدم بعرض تجاوز 100 مليون جنيه لضم رمضان صبحي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:08 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرض أبرزها معكم في السطور التالية:

نشر الإعلامى أحمد شوبير تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وكتب شوبير: "مش من طبيعتي اني اعلق علي تعليقات حضراتكم لكن الزميل العزيز خالد الغندور في محنة مرض حقيقيه ويحتاج الدعاء من الجميع ده مش وقت اهلي ولا زمالك ده وقت الدعاء بقلب سليم".

نشرت الفنانة منى فاروق صورة لليوتيوبر مصطفى حفناوى من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وكتبت منى فاروق على الصورة "ربنا يشفيك ويعافيك يارب ادعولوا بالشفاء".

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن عرض مالي خيالي، مقدم من أحد أندية الدوري المصري، لضم رمضان صبحي، لاعب هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، والمعار لصفوف المارد الأحمر.

تداول نشطاء "تويتر" فيديو لبائع آيس كريم في تركيا يرقص على أنغام أغنية "بشرة خير" التي أنتجت عقب ثورة 30 يونيو وسقوط حكم جماعة الإخوان في مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني.. شوبير: الأهلي يتقدم بعرض جديد لـ هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

مزاد العفيجي.. القصة كاملة لشراء رمضان صبحي بمبلغ خيالي في الدوري المصري وموقف اللاعب

مش وقت أهلي وزمالك.. أحمد شوبير: خالد الغندور في محنة مرض ويحتاج إلى الدعاء.. شاهد

هنا الزاهد تطلب من جمهورها الدعاء لـ مصطفى حفناوى.. شاهد

ليس بيراميدز.. شوبير: نادي مصري تقدم بعرض تجاوز 100 مليون جنيه لضم رمضان صبحي

شاهد.. تركي يرقص على أنغام بشرة خير.. ومغردون: مصر في أي حتة وكل حتة

ترشيحاتنا

بعد حفل زفافها أمس.. العمر الحقيقى لـ هند عبد الحليم ووالدها الزملكاوى.. شاهد

بإطلالة جديدة .. مجوهرات ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا .. شاهد

كلام نهائي.. البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

استعلم عن لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في 3 خطوات

أخبار الفن .. ليلى اسكندر تعود لزوجها .. الموت يفجع ريم البارودى .. وشخص يتمنى الموت لـ هيفاء وهبي

استدرجها بـ كيس لحمة.. تفاصيل محاولة اغتصاب طفلة في الجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ودعها بكلمة أحبك.. مرض غامض يودي بحياة طفل 8 أعوام في أحضان والدته

هاف ستومك.. عبير صبري بإطلالة صيفية تكشف جمالها | شاهد

تنقذ حياتك .. حافظ على شرب كميات كبيرة من المياه