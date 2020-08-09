ليس بيراميدز.. شوبير: نادي مصري تقدم بعرض تجاوز 100 مليون جنيه لضم رمضان صبحي

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن عرض مالي خيالي، مقدم من أحد أندية الدوري المصري، لضم

، لاعب هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، والمعار لصفوف المارد الأحمر.





وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "الحكاية من النهاية، إن نادي مصري ليس بيراميدز تقدم بعرض تجاوز 100 مليون جنيه لضم رمضان".





وأضاف: "اللاعب رفض وقال في مصر سألعب للأهلي فقط".







وتشير التقارير إلى رغبة الزمالك وبيراميدز، في ضم رمضان صبحي ، من هيدرسفيلد، بداية من الموسم المقبل.





وانتهت إعارة رمضان صبحي مع الأهلي، في نهاية شهر يونيو الماضي، وتسعى إدارة القلعة الحمراء، لضم اللاعب بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، من ناديه الإنجليزي.

رمضانصبحي