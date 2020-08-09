ليس بيراميدز.. شوبير: نادي مصري تقدم بعرض تجاوز 100 مليون جنيه لضم رمضان صبحي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن عرض مالي خيالي، مقدم من أحد أندية الدوري المصري، لضم رمضان صبحي، لاعب هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، والمعار لصفوف المارد الأحمر.
وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "الحكاية من النهاية، إن نادي مصري ليس بيراميدز تقدم بعرض تجاوز 100 مليون جنيه لضم رمضان".
وأضاف: "اللاعب رفض وقال في مصر سألعب للأهلي فقط".
وتشير التقارير إلى رغبة الزمالك وبيراميدز، في ضم رمضان صبحي، من هيدرسفيلد، بداية من الموسم المقبل.
وانتهت إعارة رمضان صبحي مع الأهلي، في نهاية شهر يونيو الماضي، وتسعى إدارة القلعة الحمراء، لضم اللاعب بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، من ناديه الإنجليزي.