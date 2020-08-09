أحمد مرتضى: رمضان صبحي وافق من قبل على الانضمام للزمالك.. فيديو









وأضاف أحمد مرتضى في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أنه عندما كان رمضان صبحي ناشئا في الأهلي وأثناء وجوده في معسكر المنتخب أخبره أحد الوكلاء أن اللاعب لديه أزمة في عقده مع الأهلي.









وتابع أحمد مرتضى أن هذا الوكيل أخبره أن علاء عبدالصادق مدير التعاقدات في الأهلي وقتها سيصل للمعسكر لحل تلك الأزمة، وعلى الزمالك سرعة حسم الصفقة خاصة في ظل موافقة رمضان صبحي، على انضمامه للزمالك.









وتابع أنه عقب ذلك تحدث مع احمد سليمان المشرف على الكرة وقتها الذي اكد له انه سيقوم بالتصرف المناسب لضم اللاعب، وضاعت الصفقة.

أكد أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي كان قريبا من ضم رمضان صبحي لاعب الأهلي الحالي المعار من هدرسفيلد الإنجليزي.