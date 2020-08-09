إلحاق مدير وحدة الضرائب العقارية بالحلوات للعمل بوحدة صان الحجر

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه خلال زيارته المفاجئة اليوم لوحده الضرائب العقارية بالحلوات التابعه لرئاسه مركز ومدينه الإبراهيمية بإعاده الإنضباط للعمل داخل الوحده وإحكام الرقابه والسيطره على العاملين لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.





فيما أصدر محمد السيد محمد رئيس منطقه الضرائب العقارية بالشرقيه قرارًا بإلحاق م. ع. م من وحدة الحلوات بمأموريه الإبراهيميه للعمل بوحده صان الحجر بمأمورية الحسينيه للضرائب العقاريه.





وكان محافظ الشرقيه قد قام صباح اليوم بزياره مفاجئه لوحده الضرائب العقاريه بالحلوات لمتابعة سير وإنتظام العمل ، وتبين له عدم تواجد عدد كبير من العاملين بمقر العمل ، ليصدر المحافظ تعليماته لرئيس منطقة الضرائب العقاريه بالشرقية بإجراء تحقيق عاجل في الواقعة والتشديد على إعاده الإنضباط للعمل داخل الوحده والتيسير على المواطنين وإنهاء مصالحهم.