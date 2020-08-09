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برلمان

فرج عامر: استعدادات خاصة لأعضاء سموحة لتسهيل المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:09 م
النائب فرج عامر
النائب فرج عامر
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فريدة محمد
حث المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس نادي سموحة، الناخبين على ضرورة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، والنزول بقوة أمام صناديق الاقتراع وإعلاء الحس والضمير الوطني، مشيرا إلى أن الجميع يجب أن يكونوا على قدر كبير من المسئولية وإدراك أهمية هذا الحدث الذي تعد إليه الدولة المصرية، فمجلس الشيوخ بمثابة خطوة جديدة في مسار الديمقراطية والاستقرار.

وأكد عامر، في بيان له، على مشاركته هو وأسرته في الانتخابات، واستعدادهم للنزول يوم عملية الاقتراع مع الالتزام بكافة التعليمات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات وارتداء الكمامات والمحافظة على مسافات التباعد.

وأشار إلى أن كل العاملين بنادي سموحه سيشاركون في انتخابات الشيوخ، مع توفير أتوبيسات انتقال لهم إلى بعض المقار الانتخابية، سيتم الإعلان عنها أمام مقر النادي قبل موعد الانتخابات، وذلك تسهيلا على العاملين في عملية الإدلاء بأصواتهم.

وايضا اتوبيسات خاصة لأعضاء النادي من و إلى مقر اللجنة الانتخابية ونادي سموحة، كما سيتم ايضا توفير اتوبيسات نقل لكل العاملين بمجموعة شركات فرج عامر "فرجللوا جروب" للمشاركة فى الانتخابات.ونقل العاملين للمقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
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