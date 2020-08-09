9 أسباب وراء ارتفاع درجة حرارة المحرك

9– تلف مضخة الماء أو وجود تسرب بها





يواجه بعض قائدي السيارات الكثير من المشاكل والاعطال أثناء القيادة، ومن أبرز هذه الأعطال هو راتفاع حرارة السيارة مما يسبب خطورة على المحرك.وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز الأسباب التي تؤدي إلى إرتفاع حرارتها:1-إذا نقص سائل التبريد في الردياتير بسبب الحرارة العالية أو التسرب فهو يسبب ارتفاع حرارة السيارة2- عند تعرض الردياتير إلى الإنسداد وذلك نتيجة إلى تراكم الأوساخ ، أو إستخدام المياه العادية في التبريد3-تلف مروحة التبريد او حدوث مشكلة في التوصيلات الخاصة بها .4- إذا حدث قطع سير مضخة الماء أو سير المروحة5- تعطل الثيرموستات أو تلفه6- نقص زيت المحرك7-وجود خلل في نظام الإشغال مما يؤدي إلى مشاكل متعددة في المحرك8- انسداد أو تلف انابيب في نظام العادموفي حالة أرتفاع درجة حرارة السيارة ولم تكن هذه الأعراض موجود فيجب عليك التوجه إلى أقرب مركز صيانة للفحص فورا.