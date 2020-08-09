9 أسباب وراء ارتفاع درجة حرارة المحرك

يواجه بعض قائدي السيارات الكثير من المشاكل والاعطال أثناء القيادة، ومن أبرز هذه الأعطال هو راتفاع حرارة السيارة مما يسبب خطورة على المحرك.
وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز الأسباب التي تؤدي إلى إرتفاع حرارتها:
1-إذا نقص سائل التبريد في الردياتير بسبب الحرارة العالية أو التسرب فهو يسبب ارتفاع حرارة السيارة
2- عند تعرض الردياتير إلى الإنسداد وذلك نتيجة إلى تراكم الأوساخ ، أو إستخدام المياه العادية في التبريد
3-تلف مروحة التبريد او حدوث مشكلة في التوصيلات الخاصة بها .
4- إذا حدث قطع سير مضخة الماء أو سير المروحة
5- تعطل الثيرموستات أو تلفه
6- نقص زيت المحرك
7-وجود خلل في نظام الإشغال مما يؤدي إلى مشاكل متعددة في المحرك
8- انسداد أو تلف انابيب في نظام العادم
وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز الأسباب التي تؤدي إلى إرتفاع حرارتها:
1-إذا نقص سائل التبريد في الردياتير بسبب الحرارة العالية أو التسرب فهو يسبب ارتفاع حرارة السيارة
2- عند تعرض الردياتير إلى الإنسداد وذلك نتيجة إلى تراكم الأوساخ ، أو إستخدام المياه العادية في التبريد
3-تلف مروحة التبريد او حدوث مشكلة في التوصيلات الخاصة بها .
4- إذا حدث قطع سير مضخة الماء أو سير المروحة
5- تعطل الثيرموستات أو تلفه
6- نقص زيت المحرك
7-وجود خلل في نظام الإشغال مما يؤدي إلى مشاكل متعددة في المحرك
8- انسداد أو تلف انابيب في نظام العادم
9– تلف مضخة الماء أو وجود تسرب بها
وفي حالة أرتفاع درجة حرارة السيارة ولم تكن هذه الأعراض موجود فيجب عليك التوجه إلى أقرب مركز صيانة للفحص فورا.