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سيارات

علامات زيادة مستوى الزيت داخل محرك السيارة وأضراره وطرق العلاج

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:01 م
علامات زيادة مستوى
علامات زيادة مستوى الزيت داخل محرك
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اشرف عطية
كما نعلم ان زيت المحرك من اكثر العوامل التي تساعد المحرك علي العمل بشكل طبيعي ليعطيك القوة المطلوبة لتحريك السيارة وفي حال إهمال تغيير الزيت في مواعيده المقررة أو تناقص مستواه داخل المحرك فإنه يسبب العديد من المشاكل للسيارة .

نقص زيت المحرك ليس هو فقط المشكلة التي تضر به لكن ايضا ارتفاع منسوب الزيت يضر به ويسبب مشاكل عديدة للسيارة مثلما يحدث عند نقص منسوبة.

عند إضافة كمية زائدة من الزيت يتم سحبه باتجاه العمود المرفقي أثناء دورانه، ما يؤدي إلى خلط الزيت مع الهواء، مسببًا انخفاض في ضغط الزيت وعدم تمكن مضخة الزيت على الاستمرار بضخ الزيت بشكلٍ فعال ويقوم ايضا بتلف الاويلسيهات الخاصة بمحرك السيارة.


اضرار زيادة منسوب الزيت داخل المحرك : 

1- زيادة الشوائب والرواسب داخل المحرك مما يعيق عمله بكفاءة.

2- سرعة تلف البوجيهات لأن الزيت يؤدي لمنع خروج الشرارة.

3- حدوث تآكل لأجزاء المحرك الداخلية.

4- تعرض الأجزاء المعدنية داخل المحرك للكسر والتلف، وحدوث تضرر لأنابيب الصمام.

5- تلف الاويلسيهات الخاصة بالمباين 

لذلك يجب عليك عدم التحرك بالسيارة عند زيادة مستوي الزيت بداخلها و يجب ان تقوم علي الفور بالتوجة لفني لسحب الزيت الزائد عن حاجة المحرك و الحرص علي عدم تخطي المنسوب لعلامة F في مقياس الزيت . 

علامات زيادة الزيت داخل المحرك : 

1- ظهور رائحة حرق زيت المحرك

2- خروج دخان ابيض من المحرك

3- خروج دخان ابيض من العادم

4- تسرب الزيت من السيارة سواء المقياس او الفلتر او الاويلسيهات 

عند ارتفاع منسوب الزيت يقوم المحرك بالبحث علي اضعف نقطة للخروج منها و يمكن ان يزيل الفلتر ليخرم من مكانة محدثا اضرار كبيرة قد تصل الي تلف المحرك تماما بشكل نهائي عند عدم تدارك الموقف وحل المشكلة سريعا . 
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