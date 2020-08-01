أسباب خروج الماء من فتحة شكمان السيارة





قال خبراء السيارات أن العادم من أهم الأجزاء في السيارة وهو يساعد على عمل المحرك بكفاءة تامة، حيث يقوم بنقل الغازات الناتجة عن عملية احتراق الوقود داخل المحرك إلى خارج السيارة، وإن خروج الماء من العادم يرجع إلى ثلاث أسباب .

1- مشكلة في علبة البيئة



يوجد في نظام العام جزء هام يسمى علبة البيئة وهو يقوم بوظيفة هامة وهي تحويل الغازات السامة الناتجة عن الاحتراق داخل المحرك إلى انبعاثات أقل ضررًا مثل الماء والنتروجين وثاني أكسيد الكربون وفي حال تعرض هذا الجزء للأعطال فإنه يتسبب في خروج الماء من العادم مع ملاحظة وجود دخان ورائحة كريهة أيضًا .