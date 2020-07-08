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سيارات

5 أسباب وراء خروج قطرات مياه من الشكمان

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:16 م
5 أسباب وراء خروج
5 أسباب وراء خروج قطرات المياه من الشكمان
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منة الله عبد الحميد
يحتار قائد السيارة أحيانا حول مدى صحة خروج قطرات ماء من الشكمان، وهل هو مفيد للسيارة أم علامة واضحة على وجود تلف خفي بأحد أجزاء السيارة ؟، وفي بعض السيارات يجد السائق مشكلة عند تشغيل المحرك أو عندما تكون السيارة باردة يخرج بعض قطرات الماء من شكمان السيارة.

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري .. أبرز أسباب تساقط قطرات ماء من شكمان السيارة عقب تشغيلها. 

1- الأمر لا يتعلق بجودة المحرك، حيث إن سبب الماء الخارج من الشكمان يتعلق بخاصية تكثيف الهواء وهي عبارة عند تحويل المادة من حالة غازية لسائلة. 

2- خروج الماء من الشكمان في الجو البارد. 

3- عندما يكون الشكمان بارد والهواء يدخل إلى غرفة الاحتراق فإنه عندما يسخن الهواء وعند خروجه يلامس سطح الشكمان فيخرج على شكل قطرات. 

4-  تظهر هذه الحالة في الصباح البارد ولكن في منتصف النهار تسير الأمور بصورة طبيعية لأن الشكمان يكون ساخن بالدرجة الكافية وبالتالي لا ينتج عنه قطرات ماء. 

5- احرص على مراقبة الشكمان باستمرار، إذا زادت المياه بصورة كبيرة فأعلم أن هذه علامة قوية على تلف المحرك.
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