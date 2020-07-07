لتوفير البنزين.. خطوات تنظيف حساس الشكمان بدون فني

حساس الشكمان هو أحد أهم الحساسات في السيارات المسئولة عن حرق الوقود في المحرك وتقليل استخدامه بوجه عام.









وعلى الرغم من أهميته الكبيرة، فإن كثيرا من قائدي السيارات لا يقومون بالعناية به ولا يدرون أهمية المحافظة عليه والقيام بتنظيفه وفحصه بصورة مستمرة لكي يقوموا بتوفير الوقود.





تتلخص وظيفة حساس الشكمان في إمداد كمبيوتر السيارة بنسبة الأكسحين الخارجة من عملية الاحتراق في المحرك، وعلى أساس هذه المعلومات يحدد الكمبيوتر إذا ما كان الاحتراق كان جيد أو غير جيد، ومما إذا كان يستوجب إعادة ضبط نسب الوقود والهواء اللازم ضخه داخل غرفة الاحتراق في المحرك، وفي حال تلف الحساس يحدث خلل في عمل الكمبيوتر ويؤدي إلى زيادة ضخ الوقود للمحرك مما يهدره دون فائدة.







طرق تنظيف حساس الشكمان:



1-عندما تكون السيارة باردة قم بفصل الأصبع السالب من البطارية.



2- ارفع السيارة ثم حدد مكان الحساس، حيث قد يوجد في الناحية الأمامية أو في الناحية الخلفية للسيارة، ولنزع الحساس عليك رشه بالقليل من الزيت فتستطيع فكه.



3- ضع الحساس في وعاء به البنزين كي يتغطى بشكل كلي، ثم قم بغلق الوعاء بإحكام، ثم قم برج الوعاء لمدة تتراوح بين الـ 10 دقائق والـ 15 دقيقة حتى يتم التنظيف جيدا.



4- قم بتنشيف الحساس بعد ذلك جيدًا، ثم أعد تركيبه في موضعه، ثم أعد تركيب طرف البطارية، وقم بتشغيل السيارة وستلاحظ الفرق في استهلاك الوقود.

