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سيارات

أسباب خروج الماء من الشكمان وهل هو مضر؟

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:00 م
خروج الماء من الشكمان
خروج الماء من الشكمان
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اشرف عطية
كثير من سائقي السيارات يعتقد أن خروج الماء من عادم السيارة دليل على كفاءة المحرك وخلوه من العيوب، قد يكون هذا الأمر صحيح في بعض الحالات، لكن مع ملاحظة أن هناك عدد من الأعطال تسبب خروج الماء من العادم و في هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع .

خروج الماء من الشكمان غالبًا يكون لأسباب طبيعية، حيث يظهر هذا الماء نتيجة الإحتراق في محرك سيارتك، والذي يسبب خليط من الماء وثاني أكسيد الكربون، وعندما يبرد المحرك وتخرج الغازات من غرفة الإحتراق يصبح تكثف الماء وثاني أكسيد الكربون أكثر وضوحًا، في هذه اللحظة يخرج الماء المتكثف من الشكمان مع العادم .

يوجد في السيارة محول تحفيزي وهو مسؤول عن تحويل الإنبعاثات والغازات الضارة إلى أشياء أقل ضررًا، ومن المنتجات الثانوية التي ينتجها المحول التحفيزي هي كمية صغيرة من بخار الماء، والذي يتحول إلى ماء أثناء خروجه من العادم، وتحدث هذه الظاهرة عندما يتم تسخين محرك السيارة صباحا او بعد ركنها لفترة.

الحالة الخطيرة للمحرك تكون في حالة خروج الماء من العادم بعد تشغيل السيارة بفترة فهنا قد يكون السبب خطيرًا خاصة إذا كان يصدر دخان وماء في نفس الوقت، فهذا مؤشر على وجود مشكلة في المحرك اما في الصبابات او طقم الشنبر او وش السلندر.
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