العلاقة بين تلف حساس الشكمان و زيادة استهلاك البنزين

عند تلف حساس الشكمان تتوقف المعلومات الخاصة بنسبة الأوكسجين والتي ترسل لكمبيوتر السيارة، وبسبب هذا الخلل يقوم الكمبيوتر بزيادة ضخ الوقود داخل المحرك بشكل عشوائي مما قد يجعل السيارة تستهلك ضعف كمية الوقود .





علامات تلف حساس الشكمان :



1- زيادة استهلاك الوقود



2-ظهور لمبة التحذير الخاصة بالمحرك



3-خروج دخان أسود اللون من الشكمان



4-ضعف في عزم السيارة



5- خلل في كهرباء السيارة وسماع أصوات تفجير في العادم.