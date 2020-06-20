العلاقة بين تلف حساس الشكمان و زيادة استهلاك البنزين

كما معلم ان السيارة تعتمد علي الكثير من الاجزاء الدقيقة و الحساسات لتعمل بشكل ثلث و من اهم هذة الحساسات هو حساس الشكمان و هو من الحساسات التي لا يدري وظيفتها بعض السائقين رغم أهميتها الكبيرة، حيث أنه عبارة عن جهاز إلكتروني وظيفته قياس نسبة الأوكسجين في غازات العادم التي تصدر من غرفة الاحتراق داخل المحرك ليعطي بيانتات لكمبيوتر السيارة علي اساسها يتم استنتاج بيانات هامة للمحرك .
حساس الشكمان متصل بكمبيوتر السيارة و يقوم بأرسال المعلومات الي كمبيوتر السيارة ليعلمها بنسبة الأوكسحين الخارج من عملية الاحتراق في المحرك، ويستخلص الكمبيوتر على أساس هذه المعلومات إذا ما كان الاحتراق كان جيد أو غير جيد، ومما إذا كان يستوجب إعادة ضبط نسب الوقود والهواء اللازم ضخه داخل غرفة الاحتراق في المحرك مما يترتب علية نسبة البنزين المحترق .
حساس الشكمان متصل بكمبيوتر السيارة و يقوم بأرسال المعلومات الي كمبيوتر السيارة ليعلمها بنسبة الأوكسحين الخارج من عملية الاحتراق في المحرك، ويستخلص الكمبيوتر على أساس هذه المعلومات إذا ما كان الاحتراق كان جيد أو غير جيد، ومما إذا كان يستوجب إعادة ضبط نسب الوقود والهواء اللازم ضخه داخل غرفة الاحتراق في المحرك مما يترتب علية نسبة البنزين المحترق .
عند تلف حساس الشكمان تتوقف المعلومات الخاصة بنسبة الأوكسجين والتي ترسل لكمبيوتر السيارة، وبسبب هذا الخلل يقوم الكمبيوتر بزيادة ضخ الوقود داخل المحرك بشكل عشوائي مما قد يجعل السيارة تستهلك ضعف كمية الوقود .
علامات تلف حساس الشكمان :
1- زيادة استهلاك الوقود
2-ظهور لمبة التحذير الخاصة بالمحرك
3-خروج دخان أسود اللون من الشكمان
4-ضعف في عزم السيارة
5- خلل في كهرباء السيارة وسماع أصوات تفجير في العادم.