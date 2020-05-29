AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسباب خروج الدخان الأبيض من الشكمان

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:01 م
أسباب خروج الدخان
أسباب خروج الدخان الأبيض من الشكمان
Advertisements
اشرف عطية
خروج دخان أبيض من عادم السيارة له أضرار كثيرة على البيئة، حيث يسبب التلوث الهوائى بالإضافة إلى أنه دليل على وجود خلل ما في محرك السيارة  وفي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع.

أسباب خروج الدخان الأبيض من عادم السيارة: 


يعتبر الدخان الأبيض هو نتيجة للتكثيف الطبيعي الذي يتراكم داخل نظام العادم، وهذا الدخان إذا كان رقيقا مثل البخار، فلا داعي للقلق حيث أنه سيختفي بسرعة، ولكن إذا كان الدخان أكثر سمكا فاعرف أن هناك مشكلة في المحرك.


يجب الحذر في حال ما إذا كان الدخان كثيفا، حيث أنه يحدث بسبب خلل في سائل تبريد المحرك، مما قد يؤدي لعدة مشاكل خطيرة مثل تلف رأس الإسطوانة أو تشقق جسم المحرك، وهو ما يكلف السائقين الكثير من الأموال والوقت والجهد.


السبب الآخر هو تلف كاوتش الصبابات وفي هذه الحالة لن يظهر الدخان بشكل دائم ومستمر فلم تره إلا إذا كان المحرك باردًا، لكن وإذا تبين بأن الدخان الذي يخرج من العادم يميل إلى اللون الأزرق عليك أن تعرف أن المشكلة في طقم الشنبر ويجب تعمير المحرك.


وفي حالة خروج الدخان أسود اللون فهذا يعني بأن المحرك لا يحرق البنزين بالشكل الجيد وفي هذه الحالة يجب عمل صيانة للكربراتير لأنه هو المسئول الأول عن ذلك. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على أسباب خروج الماء من عادم سيارتك

تعرف على حالة محرك سيارتك عن طريق لون العادم

طرق للتخلص من دخان الشكمان الأبيض

اختبر كفاءة محرك السيارة في خطوات

تعرف على حل مشاكل خروج دخان أبيض من الشكمان

أسباب خروج الدخان من السيارة

ترشيحاتنا

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية في 6 محافظات

السعودية تتخطى الآثار السلبية لفيروس كورونا بـ 8 مليارات دولار

شذوذ جنسي ومتعة حرام ومخدرات.. 6 وقائع مشينة في أسبوع العيد أدت لمقتل أصحابها

بشعر طويل وماكياج صاخب .. صبا مبارك تتحدى الملل من المنزل بإطلالة غريبة

شاهد .. لقطات مروعة لمرضى كورونا في شوارع إيران

المعركة تشتد بين ترامب وتويتر.. وفيسبوك يدخل على خط المواجهة | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موجودة فى كل بيت.. طرق طبيعية وبسيطة للتخلص من الالتهاب الرئوي

احذر الذروة.. 10 نصائح لحمايتك من عدوى كورونا خارج المنزل

بـ فلتر غريب| سمية الخشاب بإطلالة مختلفة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد