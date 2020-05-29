أسباب خروج الدخان الأبيض من الشكمان

خروج دخان أبيض من عادم السيارة له أضرار كثيرة على البيئة، حيث يسبب التلوث الهوائى بالإضافة إلى أنه دليل على وجود خلل ما في محرك السيارة وفي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع.





أسباب خروج الدخان الأبيض من عادم السيارة:









يعتبر الدخان الأبيض هو نتيجة للتكثيف الطبيعي الذي يتراكم داخل نظام العادم، وهذا الدخان إذا كان رقيقا مثل البخار، فلا داعي للقلق حيث أنه سيختفي بسرعة، ولكن إذا كان الدخان أكثر سمكا فاعرف أن هناك مشكلة في المحرك.









يجب الحذر في حال ما إذا كان الدخان كثيفا، حيث أنه يحدث بسبب خلل في سائل تبريد المحرك، مما قد يؤدي لعدة مشاكل خطيرة مثل تلف رأس الإسطوانة أو تشقق جسم المحرك، وهو ما يكلف السائقين الكثير من الأموال والوقت والجهد.









السبب الآخر هو تلف كاوتش الصبابات وفي هذه الحالة لن يظهر الدخان بشكل دائم ومستمر فلم تره إلا إذا كان المحرك باردًا، لكن وإذا تبين بأن الدخان الذي يخرج من العادم يميل إلى اللون الأزرق عليك أن تعرف أن المشكلة في طقم الشنبر ويجب تعمير المحرك.







