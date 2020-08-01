حيل سحرية لتلميع سيارتك ببلسم الشعر

ويحتوي بلسم الشعر على مادتي اللانولين والسيليكون، وهي المواد التي تجعل شعرك ناعمًا، كذلك تعمل هذه المواد على جعل سيارتك لامعة ومضادة للماء أيضًا و تجعل الاتربة و الطين لا يلتصق بالطلاء .



