حيل سحرية لتلميع سيارتك ببلسم الشعر

الكثير من السائقين يهتمون بنظافة سياراتهم وبقاءها نظيفة مما يساهم في راحة السائق أثناء القيادة، وتختلف أدوات ووسائل التنظيف التي يتم استخدامها فيجد منها الشمع المخصص لذلك و يوجد البوليش و توجد ايضا حيلة لا يعلمها الكثير من الاشخاص وهي ان بلسم الشعر يساهم في تنظيف ولمعان السيارة بشكل مدهش .
يجب عليك اختيار مكان مظلل لتنظيف السيارة، لأن أشعة الشمس ستعمل على جفاف البلسم بصورة سريعة مما يؤدي إلى عدم الإستفادة الكاملة منه، ثم قم بإزالة الأتربة والغبار باستخدام المياه فقط.
بعد ذلك قم بإضافة سائل غسيل السيارة على دلو مملوء بالمياه، ومن ثم استخدم قطعة قماش ناعمة والمياه التي أعددتها سابقًا في غسل السيارة، ثم قم بتغيير المياه مرة أخرى لإعادة غسل السيارة مرة أخرى.
بعد ذلك قم بوضع ما يعادل كوبين من الماء في الدلو، وأضف نصف كوب من بلسم الشعر عليه، وإبدأ في استخدام قطعة قماشية لتلميع سيارتك، ثم اشطف سيارتك جيدًا بالماء النظيف وقم بتجفيفها بقطعة قماش جافة، في النهاية ستجد سيارتك تلمع بطريقة مدهشة و تصبح مقاومة للطين و الاتربة و الاوساخ لمدة طويلة قد تصل الي 5 ايام علي حسب الاستخدام و البيئة المحيطة .
ويحتوي بلسم الشعر على مادتي اللانولين والسيليكون، وهي المواد التي تجعل شعرك ناعمًا، كذلك تعمل هذه المواد على جعل سيارتك لامعة ومضادة للماء أيضًا و تجعل الاتربة و الطين لا يلتصق بالطلاء .
و في هذا السياق نطرح عليكم الطريقة الصحيحة لاستخدام بلسم الشعر في العناية بالسيارة وإضافة اللمعان لها لكن يجب ان تتبع الخطوات بالترتيب لتحصل علي افضل ننتيجة ممكنة .
يجب عليك اختيار مكان مظلل لتنظيف السيارة، لأن أشعة الشمس ستعمل على جفاف البلسم بصورة سريعة مما يؤدي إلى عدم الإستفادة الكاملة منه، ثم قم بإزالة الأتربة والغبار باستخدام المياه فقط.
بعد ذلك قم بإضافة سائل غسيل السيارة على دلو مملوء بالمياه، ومن ثم استخدم قطعة قماش ناعمة والمياه التي أعددتها سابقًا في غسل السيارة، ثم قم بتغيير المياه مرة أخرى لإعادة غسل السيارة مرة أخرى.
بعد ذلك قم بوضع ما يعادل كوبين من الماء في الدلو، وأضف نصف كوب من بلسم الشعر عليه، وإبدأ في استخدام قطعة قماشية لتلميع سيارتك، ثم اشطف سيارتك جيدًا بالماء النظيف وقم بتجفيفها بقطعة قماش جافة، في النهاية ستجد سيارتك تلمع بطريقة مدهشة و تصبح مقاومة للطين و الاتربة و الاوساخ لمدة طويلة قد تصل الي 5 ايام علي حسب الاستخدام و البيئة المحيطة .